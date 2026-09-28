Volodimir Zelenskiy o anları paylaştı: Ukrayna, Rusya'nın savunma tesislerini vurdu

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İstanbul
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki tesisleri hedef aldıklarını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini belirten Zelenskiy, Tula ve Voronej bölgelerindeki iki savunma tesisine gece saatlerinde saldırılar düzenlediklerini bildirdi.
Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) Krasnodar bölgesindeki bazı petrol rafinerilerine de saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, Kaluga ve Oryol bölgelerinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı İHA saldırılarında kullandığı tesislerin hedef alındığını aktardı.
Bryansk bölgesinde doğrudan Rus işgal birliklerine karşı faaliyet yürütüldüğünü kaydeden Zelenskiy, Karadeniz'de de bir hedefin vurulduğunu ifade etti. Zelenskiy ayrıca Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri paylaştı.