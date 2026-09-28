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Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:22

Volodimir Zelenskiy o anları paylaştı: Ukrayna, Rusya'nın savunma tesislerini vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savunma ve petrol tesislerine yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Saldırı anlarına ilişkin görüntüleri de paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:22

ve arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki tesisleri hedef aldıklarını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Volodimir Zelenskiy o anları paylaştı: Ukrayna, Rusya'nın savunma tesislerini vurdu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki tesisleri hedef aldıklarını duyurdu.
Ukrayna, Rusya'nın Tula ve Voronej bölgelerindeki iki savunma tesisine gece saatlerinde saldırılar düzenledi.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Krasnodar bölgesindeki bazı petrol rafinerilerine de saldırı düzenledi.
Kaluga ve Oryol bölgelerinde, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı İHA saldırılarında kullandığı tesisler hedef alındı.
Bryansk bölgesinde doğrudan Rus işgal birliklerine karşı faaliyet yürütüldü.
Karadeniz'de de bir hedef vuruldu.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

UKRAYNA GECE SAATLERİNDE VURDU

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini belirten Zelenskiy, Tula ve Voronej bölgelerindeki iki savunma tesisine gece saatlerinde saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Volodimir Zelenskiy o anları paylaştı: Ukrayna, Rusya'nın savunma tesislerini vurdu

İHA TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) Krasnodar bölgesindeki bazı petrol rafinerilerine de saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, Kaluga ve Oryol bölgelerinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı İHA saldırılarında kullandığı tesislerin hedef alındığını aktardı.

Volodimir Zelenskiy o anları paylaştı: Ukrayna, Rusya'nın savunma tesislerini vurdu

Bryansk bölgesinde doğrudan Rus işgal birliklerine karşı faaliyet yürütüldüğünü kaydeden Zelenskiy, Karadeniz'de de bir hedefin vurulduğunu ifade etti. Zelenskiy ayrıca Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri paylaştı.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2104499646491967547

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#rusya
#ukrayna
#Volodimir Zelenskiy
#Voronej
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#Dünya
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