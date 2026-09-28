Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki tesisleri hedef aldıklarını duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Volodimir Zelenskiy o anları paylaştı: Ukrayna, Rusya'nın savunma tesislerini vurdu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki tesisleri hedef aldıklarını duyurdu. Ukrayna, Rusya'nın Tula ve Voronej bölgelerindeki iki savunma tesisine gece saatlerinde saldırılar düzenledi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Krasnodar bölgesindeki bazı petrol rafinerilerine de saldırı düzenledi. Kaluga ve Oryol bölgelerinde, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı İHA saldırılarında kullandığı tesisler hedef alındı. Bryansk bölgesinde doğrudan Rus işgal birliklerine karşı faaliyet yürütüldü. Karadeniz'de de bir hedef vuruldu.

UKRAYNA GECE SAATLERİNDE VURDU

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini belirten Zelenskiy, Tula ve Voronej bölgelerindeki iki savunma tesisine gece saatlerinde saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

İHA TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) Krasnodar bölgesindeki bazı petrol rafinerilerine de saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, Kaluga ve Oryol bölgelerinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı İHA saldırılarında kullandığı tesislerin hedef alındığını aktardı.

Bryansk bölgesinde doğrudan Rus işgal birliklerine karşı faaliyet yürütüldüğünü kaydeden Zelenskiy, Karadeniz'de de bir hedefin vurulduğunu ifade etti. Zelenskiy ayrıca Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri paylaştı.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2104499646491967547