AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim lisesi 2. dönem sınav sonuçları nereden görüntülenir?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı adaylar tarafından sorgulanıyor. 14-15 tarihlerinde düzenlenen AÖL sınavları, 3 oturumda tamamlandı. Lise eğitimine açıktan devam eden adaylar sınav sonuçları duyurusunu merakla bekliyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvimle açık lise sınav sonuçları tarihi de netlik kazandı. İşte Açık öğretim lisesi sınavı sonuçları açıklanma tarihi...

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Adayların merakla beklediği açık lise sınav sonuç tarihi, MEB tarafından yayınlanan kılavuzla belli oldu. Açıklamalara göre AÖL 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde belli olacak.

AÖL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden,

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise,

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adresinden

öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.