Denizli ve Kocaeli’nde okullar tatil edildi!

29 Aralık 2024 20:43 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 20:58

Denizli'nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrasında, Çameli ilçesinde kaymakamlık tarafından eğitime 1 günlük ara verildi. Doğalgaz patlamalarında 15 kişinin yaralandığı Kocaeli’nin Darıca ilçesinde de okullar 2 gün tatil edildi…

Yurdun genelinde etkili olan yağışlı hava tatil haberlerini de beraberinde getirdi. Denizli​'de Çameli ilçesi kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, ilçedeki yoğun kar yağışı ve buzlanma​ nedeniyle oluşabilecek sağlık ve trafik güvenliği risklerine dikkat çekildi. Bu kapsamda, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü, tüm eğitim kademelerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

KAYMAKAMLIK DUYURDU

Alınan karar yalnızca öğrencileri değil, kamu personelini de kapsıyor. Engelli ve hamile kamu personelinin de 30 Aralık’ta idari izinli sayılacağı belirtildi. Kararın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındığı ifade edildi.

DARICA’DA 2 GÜN TATİL KARARI!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen iki ayrı doğalgaz patlamasında 15 kişinin yaralanmasının ardından okullar 2 gün tatil edildi.

Darıca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde kamu ve özel okullar ile kreşler, 30-31 Aralık tarihlerinde iki gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

Dün yaşanan gaz kaçağının ardından ilçede iki büyük patlama meydana gelmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.