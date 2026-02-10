Eğitimde nezaket haftası: Değerler merkeze alındı

Okullarda "Nezaket Haftası" kapsamında etkinlikler başlatıldı. Hafta boyunca öğrenciler ve öğretmenler nezaket, empati, saygı, paylaşma ve incitmeden iletişim kurma gibi değerleri merkeze alan eğitim ana odak olacak.

"TATLI DİL, ANLAYIŞ, EMPATİ, SAYGI VE İLETİŞİM MERKEZE ALINACAK"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından haftaya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda söz ve davranışların sorumluluğunun bilincinin yüklendiği bir anlayışın yer aldığı şu şekilde ifade edildi:

Bu hafta “Nezaket Haftası” etkinlikleri kapsamında tüm okullarımızda; tatlı dili, anlayışlı olmayı, empatiyi, saygıyı, paylaşmayı ve birbirini incitmeden iletişim kurmayı merkeze alan bir eğitim ortamını hep birlikte yeşertiyoruz.

Nezaketin çoğaldığı, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü ve gönüllerin birbirine daha çok yaklaştığı bu hafta boyunca, söz ve davranışlarımızda sorumluluk bilincini güçlendiriyoruz.

Nezaket haftasında; öğrencilerimizin kalplerinde saygı, sorumluluk ve birlik duyguları güçlenirken okullarımız; maarif anlayışımız doğrultusunda yalnızca akademik bilginin aktarıldığı mekânlar değil, aynı zamanda değerlerin yaşatıldığı ve geleceğe güvenle taşındığı eğitim yuvaları hâline geliyor.

