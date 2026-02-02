Menü Kapat
TGRT Haber
 02.02.2026

Eğitime kar engeli: Bazı illerde okullar tatil edildi

İki haftalık aranın ardından milyonlarca öğrenci bugün yeniden ders başı yapacak. Ancak yurtta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci dönemin ilk günü eğitime ara verildi. Bazı illerde okullar peş peşe tatil edildi. İşte ayrıntılar...

Eğitime kar engeli: Bazı illerde okullar tatil edildi
02.02.2026
saat ikonu 02:38
02.02.2026
saat ikonu 02:38

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde, etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 02 Şubat 2026 Pazartesi günü tüm eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Malkara ve Saray Kaymakamlıkları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda ilçelerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar beklendiği, bu nedenle öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların can güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtildi. Alınan karar kapsamında; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Eğitime kar engeli: Bazı illerde okullar tatil edildi

Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunurken, hava şartlarına ilişkin gelişmelerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi çağrısında bulundu.

Eğitime kar engeli: Bazı illerde okullar tatil edildi

KIRKLARELİ'NİN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.

Eğitime kar engeli: Bazı illerde okullar tatil edildi

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğinin duyurulduğu açıklamada il genelinde taşımalı eğitimin de yapılmayacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

