Fransız okulları krizi! Eğitim uzmanı uyardı: Adaletsiz bir sistem var

25 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:19

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Fransız okullarıyla ilgili yaptığı açıklamalar gündemden düşmüyor.

Fransız okulların, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatlarına girmedikleri takdirde yok hükmünde olduğunu ifade eden Bakan Tekin şu ifadeleri kullanmıştı:

"YOK HÜKMÜNDELER"

"Bu okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yer almayan okullar dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretimlerine devam ederler girmezlerse yok hükmündedirler.

Herhangi bir denklikleri olmayacak. Zaten de yok. Bir yasal mevzuatımız var. Bir de anayasamızın 90. maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız ikili uluslararası anlaşmalar var. Biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz."

FRANSIZ OKULLARININ KONUSU NE?

Bakan Tekin'in bu açıklamalarından sonra, çocuklarını bu okullara gönderen aileler, çocuklarının eğitim geleceği hakkında ne olacağını merak etmeye başladı.

Tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e konuşan ünlü eğitimci ve psikolojik danışman Besim Türkoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları:

FRANSIZ OKULLARININ EĞİTİM SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Fransız okulları Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmamakla birlikte Türk Milli Eğitim müfredatını da kullanmamaktadır. Fransa Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan bu iki okulun müfredat ve denetlemelerini yine Fransa Millî Eğitim Bakanlığı gerçekleştiriyor.

Bakan Tekin’in ifadelerine göre okulu denetlemeye giden müfettişler okula denetleme için alınmamakta ve bizi denetleyemezsiniz ifadelerini kullanmaktadır.

FRANSIZ OKULLARINDA EĞİTİM

Bu okulda okuyan öğrencilerin %90’ını Türk öğrenciler oluşturmakta ve bu okuldan mezun olan öğrenciler YÖS’e (Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sınavı) girebilmektedir. Bu kapsamda bu okuldan mezun olan öğrencilerin YKS sınavlarına girmeyip YÖS’e girmeleri üniversiteye yerleşebilmeleri açısından kendileri için avantaj oluşturmakla birlikte, genel çerçevede adaletsizliğe yol açıyor.

YABANCI OKULLARDA DENKLİK İŞLEMLERİNE KISITLAMA!

Bu iki okulun MEB kayıtlarında bulunmadığını belirten bakan Tekin, "Ben 12 yıllık zorunlu eğitimi uygulamakla mükellef bir bakanım. Dolayısıyla o okula giden bir Türk vatandaşının eğer bende kaydı yoksa, ben o çocuğu okullaştırmadığım için görevimi yapmıyorum demektir" ifadesinde bulunmuştur.

Bakan Tekin, yaptırım uygulamak konusundaki ifadelerinde, zannediyorum lise sonrasında denklik işlemleriyle ilgili bir kısıtlama veya tedbirden bahsetmektedir.