Hakkari’deki kazadan acı haber: Ayşe öğretmen öldü!

09 Haziran 2024 20:02 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 20:03

Eskişehir’de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var!

Eskişehir’de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var!

Hakkari Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda görevli öğretmen Ayşe Koç Yıldız, polis memuru eşiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

ZAP SUYUNA UÇMUŞTU

Hakkari-Çukurca karayolunda öğle saatlerinde Şine bölgesinde, polis memuru Cihat Yıldız'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Zap suyuna uçmuştu. Kazada sürücü ile Hakkari Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda öğretmen olan eşi Gazipaşa nüfusuna kayıtlı Ayşe Koç Yıldız ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Cihat Yıldız'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.