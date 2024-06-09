Hakkari’deki kazadan acı haber: Ayşe öğretmen öldü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 20:02 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 20:03
Hakkari’deki kazada ağır yaralanan Ayşe öğretmen hayatını kaybetti. Aracı kullanan polis memuru Cihat Yıldız'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
Hakkari Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda görevli öğretmen Ayşe Koç Yıldız, polis memuru eşiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
ZAP SUYUNA UÇMUŞTU
Hakkari-Çukurca karayolunda öğle saatlerinde Şine bölgesinde, polis memuru Cihat Yıldız'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Zap suyuna uçmuştu. Kazada sürücü ile Hakkari Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda öğretmen olan eşi Gazipaşa nüfusuna kayıtlı Ayşe Koç Yıldız ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Cihat Yıldız'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı