Eskişehir’de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 19:50 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 19:54
Eskişehir’de izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti. LGBT bayrağı açarak sloganlar atan ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruba müdahale geldi. Olayda 10 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak amacıyla toplanan gruba polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyadan haberleşerek Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan Ulus Anıtı meydanında buluşan grup, izinsiz şekilde ‘Onur Yürüyüşü' adı altında gösteri ve yürüyüş yapmak istedi.
5’İ KADIN 10 GÖZALTI!
LGBT bayrağı açarak sloganlar atan topluluk, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmadı. Bölgede güvenlik tedbiri alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik, Asayiş ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından göstericilere müdahale edildi. Gerçekleştirilen müdahalede, 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.
ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 eylemci, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı