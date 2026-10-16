İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağış için önemli bir karar alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kentteki bazı eğitimlere ve sınavlara ara verildi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da Halk Eğitim Merkezleri ile e-Sınav Merkezlerinde eğitime ara verildi İstanbul Valiliği, hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle kentteki bazı eğitim ve sınavlara 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde ara verildiğini açıkladı. Karar, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alındı. Eğitim ve sınavlara ara verilen günler 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar olarak belirlendi. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki yüz yüze eğitimler ile E-Sınav Merkezlerindeki sınavlara ara verildi. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitimlere ara verildi.

Valilik açıklamasında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda ara verilen eğitim ve sınavlar için 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri işaret edildi.

HAFTA SONU İÇİN ARA VERİLEN EĞİTİM VE SINAVLAR AÇIKLANDI

Ara verilen eğitim ve sınavlar şu şekilde sıralandı:

- Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimler,



- E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlar,

- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK),

- Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimler