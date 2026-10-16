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Eğitim
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 19:02

İstanbul'da Halk Eğitim Merkezleri ile e-Sınav Merkezlerinde eğitime ara verildi

İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen hava şartları nedeniyle Halk Eğitim Merkezleri ile e-Sınav Merkezlerindeki eğitim ve sınavlara ara verildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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İstanbul'da Halk Eğitim Merkezleri ile e-Sınav Merkezlerinde eğitime ara verildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 19:02

İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağış için önemli bir karar alındı. tarafından yapılan açıklamada kentteki bazı eğitimlere ve sınavlara ara verildi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da Halk Eğitim Merkezleri ile e-Sınav Merkezlerinde eğitime ara verildi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valiliği, hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle kentteki bazı eğitim ve sınavlara 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde ara verildiğini açıkladı.
Karar, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alındı.
Eğitim ve sınavlara ara verilen günler 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar olarak belirlendi.
Bilim ve Sanat Merkezlerindeki yüz yüze eğitimler ile E-Sınav Merkezlerindeki sınavlara ara verildi.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitimlere ara verildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Valilik açıklamasında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda ara verilen eğitim ve sınavlar için 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri işaret edildi.

HAFTA SONU İÇİN ARA VERİLEN EĞİTİM VE SINAVLAR AÇIKLANDI

Ara verilen eğitim ve sınavlar şu şekilde sıralandı:

- Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimler,

- E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlar,

- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK),

- Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimler

 

 

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ETİKETLER
#Bilim Ve Sanat Merkezleri
#İstanbul Valiliği
#E-sınav Merkezleri
#İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi
#Destekleme Ve Yetiştirme Kursları
#Eğitim
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