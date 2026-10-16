İstanbul'da Halk Eğitim Merkezleri ile e-Sınav Merkezlerinde eğitime ara verildi

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İstanbul
İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağış için önemli bir karar alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kentteki bazı eğitimlere ve sınavlara ara verildi.
Valilik açıklamasında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda ara verilen eğitim ve sınavlar için 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri işaret edildi.
Ara verilen eğitim ve sınavlar şu şekilde sıralandı:
- Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimler,
- E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlar,
- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK),
- Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimler