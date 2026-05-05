MEB başöğretmenlik ve uzman öğretmen başvuru kılavuzunu duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz"da, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler yer aldı.

BAŞVURULAR 7-15 MAYIS ARASINDA YAPILACAK

Bu kapsamda uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, 7-15 Mayıs'ta "mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. 15-19 Haziran tarihleri arasında ise ek başvuru alınacak.

Programlara ilişkin eğitimler, 8 Mayıs-14 Ağustos'ta "www.oba.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kılavuza "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.