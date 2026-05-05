MEB başöğretmenlik ve uzman öğretmen başvuru kılavuzunu duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri ilgilendiren kariyer basamaklarında ilerleme kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda mesleğinde ilerleyerek başöğretmen ve uzman olmak isteyen öğretmenlerin izleyeceği işlemler ve başvuru bilgisi paylaşıldı. Kılavuza bakanlığın internet adresinden ulaşılabiliyor.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 21:50

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "2026/2 Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuzu yayımlayarak öğretmenlerin kariyer ilerlemeleri için gereken işlemleri duyurdu.
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 7-15 Mayıs tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr adresinden alınacak.
Ek başvuru süresi 15-19 Haziran olarak belirlendi.
Program eğitimleri 8 Mayıs-14 Ağustos tarihleri arasında www.oba.gov.tr adresinden yapılacak.
Uzman ve başöğretmen unvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı bir derece verilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz"da, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler yer aldı.

BAŞVURULAR 7-15 MAYIS ARASINDA YAPILACAK

Bu kapsamda uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, 7-15 Mayıs'ta "mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. 15-19 Haziran tarihleri arasında ise ek başvuru alınacak.

Programlara ilişkin eğitimler, 8 Mayıs-14 Ağustos'ta "www.oba.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kılavuza "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

