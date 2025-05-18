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Eğitim
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 | Baran Aksoy

MEB denetime çıktı, yüzlerce diploma iptal edildi! Özel okullar hayali not dağıtmış

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okullara hayali not denetiminde 400'den fazla öğrencinin diploması iptal edildi. Hayalet sınıflar oluşturan 6 özel okulun faaliyetlerine son verilirken denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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MEB denetime çıktı, yüzlerce diploma iptal edildi! Özel okullar hayali not dağıtmış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 15:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda diploma süreci ve gerçeğe aykırı not uygulamalarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

403 ÖĞRENCİNİN DİPLOMASI İPTAL

2023-2024 eğitim-öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt koşullarını karşılamayan, gerçek dışı notlarla değerlendirilen ve düzenli olarak okula gitmemelerine rağmen mezun edilen 403 öğrencinin diplomaları iptal edildi.

MEB denetime çıktı, yüzlerce diploma iptal edildi! Özel okullar hayali not dağıtmış

SINAVLARA GİRMEDEN NOT VERİLDİ

Ortaokul ve lise düzeyinde yapılan incelemelerde, öğrencilerin okula devam etmemesine rağmen devamsızlıklarının kayıtlara geçmediği, sınavlara katılmadan not verildiği belirlendi. 398 öğrenci de bir önceki sınıfa geri çekilerek başarısız sayıldı.

MEB denetime çıktı, yüzlerce diploma iptal edildi! Özel okullar hayali not dağıtmış

6 ÖZEL OKULUN FAALİYETLERİ SON VERİLDİ

Öte yandan "hayalet sınıflar" oluşturan 6 özel okulun faaliyetlerine son verildi. Bakanlığın özel okullarda yürütülen eğitim süreçleri ve faaliyetlerine ilişkin denetimlerine kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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