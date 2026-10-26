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Eğitim
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 18:44

MEB ortak yazılıların detaylarını açıkladı: Sınıf sınıf, ders ders ayrıntılar

MEB, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin ayrıntılarını açıkladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında hangi sınıf ve derslerde uygulanacağı belirtilen sistemle sınavların hazırlanma ve değerlendirilmesi süreci detaylandırılacak.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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MEB ortak yazılıların detaylarını açıkladı: Sınıf sınıf, ders ders ayrıntılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 18:44

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) ilişkin detaylara yer verilen "Sıkça Sorulan Sorular" rehberi hazırlayarak merak edilen noktaları aydınlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından OYSS ile ilgili sıkça sorulan sorular yanıtlandı.

Rehberde OYSS'nin amacı, öğrenci başarısı ve eğitim kalitesi bakımından önemi ve nasıl uygulanacağıyla ilgili detaylara yer verildi.

OYSS'nin okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek amacıyla geliştirilen bir sistem olduğu vurgulanan rehberde, sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir şekilde hazırlanması ve sonuçların öğrenme çıktılarıyla uyumlu şekilde analiz edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

MEB ortak yazılıların detaylarını açıkladı: Sınıf sınıf, ders ders ayrıntılar

Sistemle ile uyumlu geliştirici (biçimlendirici) değerlendirme uygulamalarının, açık uçlu ve beceri temelli soruların okul düzeyindeki kullanımının yaygınlaştırılacağı kaydedilen rehberde, okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli ve güvenilir yapıya kavuşturulması açısından sistemin öneminin altı çizildi.

Rehberde OYSS ile sınavlarda farklı güçlük düzeylerinde soruların dengeli şekilde kullanılmasının sağlanacağı ifade edildi.

MEB ortak yazılıların detaylarını açıkladı: Sınıf sınıf, ders ders ayrıntılar

HANGİ DERSLERDE ORTAK SINAVLAR VAR?

Sistemin kullanımına yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının 19-23 Ekim'de tamamlandığı belirtilen rehberde, öğretmenlerin sistem üzerinde deneme uygulamaları gerçekleştirebildikleri bildirildi.

Rehberde OYSS'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, lise 9, 10. ve 11. sınıflar Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce derslerinde uygulanacağı bilgisi verildi.

Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin "Sıkça Sorulan Sorular" rehberine Bakanlığın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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ETİKETLER
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#Ortak Yazılı Sınav Sistemi
#Eğitim
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