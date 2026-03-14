Eğitim
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Milli Eğitim Bakanlığı inceledi! Özel yayınevlerinin yardımcı kaynakları müfredata uygun çıkmadı

Maliyeti nedeniyle velilerin dert yandığı yardımcı kaynaklar için Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı. Özel yayınevlerinin yayımladığı yardımcı kaynakların çoğunun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olmadığı tespit edildi.

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 18:10

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında özel yayınevlerinde yayımlanan içeriklerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışma kapsamında birinci, ikinci, beşinci ve altıncı sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerine ait yardımcı kaynaklar ile birinci sınıflar için hazırlanan hikaye kitapları kapsama alındı.

YAYINLARIN TAMAMINDA UYUMSUZLUKLAR GÖRÜLDÜ

İnceleme sürecinde söz konusu yayınların içerikleri; TYMM Öğretim Programları'nda yer alan öğrenme çıktıları, içerik çerçevesi, süreç bileşenleri ve ölçme-değerlendirme yaklaşımı açısından analiz edildiği ve yapılan analizler sonucunda incelenen yayınların tamamında TYMM Öğretim Programları ile farklı düzeylerde uyumsuzluklar bulunduğu tespit edildiği açıklandı.

Edinilen bulgularda, birçok yayında yeni öğretim programının öngördüğü beceri örgüsü temelli yaklaşım yerine, önceki öğretim programlarının yapısının büyük ölçüde korunmaya devam ettiğini ortaya koyulduğu gözlemlendi.

BAĞLAM TEMELLİ SORU YAPILARI YETERLİ DÜZEYDE KULLANILMADI

MEB, yapılan incelemelerde özellikle ölçme ve değerlendirme yaklaşımı açısından önemli farklılıklar belirlendiğini, birçok yayında soruların büyük bölümünün çoktan seçmeli formatta hazırlandığı ve öğrenciden yalnızca "tek doğruyu işaretlemesi" beklendiği tespit etti. Bu durumun öğrenme sürecini değil yalnızca sonucu ölçmeye odaklandığı değerlendirildi.

Ayrıca raporda TYMM'nin önerdiği biçimlendirici ve süreç odaklı ölçme araçlarının yayınlarda sınırlı düzeyde yer aldığı tespit edildi. Öz değerlendirme, akran değerlendirme, performans görevleri, gözlem formları ve dereceli puanlama anahtarları gibi öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlayan ölçme araçlarının birçok yayında bulunmadığı vurgulandı.

İncelenen içeriklerde bağlam temelli soru yapılarının da yeterli düzeyde kullanılmadığı, soruların önemli bir bölümünde bağlamın bilgi düzeyinde kaldığı, öğrenciden problem çözme, sorgulama ve muhakeme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanmasının beklenmediği görüldü.

YENİ MAARİF MODELİ KAYNAKLARA YETERLİ DÜZEYDE YANSITILMADI

Raporda yer alan bulgularda, TYMM'nin öngördüğü beceri temelli ve süreç odaklı öğrenme yaklaşımının yardımcı kaynaklara yeterli düzeyde yansıtılamadığını belirtilirken, bu durumun özel yayınevleri tarafından hazırlanan eğitim materyallerinin programın beceri örgüsü temelli yaklaşımı daha güçlü biçimde yansıtacak şekilde geliştirilmesi gerektiği açıklandı.

