Eğitim
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

'Mimar Kemal Ortaokulu kapanıyor' iddiasına Ankara İl Milli Eğitim’den açıklama geldi

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya Mimar Kemal Ortaokulu'nun kapatılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Okulun B blokta eğitime devam edeceği, boş durumdaki A blokun ise depreme dayanıksız olduğu tespit edilen İlçe Milli Eğitim binası olarak kullanılacağı açıklandı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce basında yer alan haberler üzerine yapılan açıklamada, iki blok halinde hizmet veren Çankaya Mimar Kemal Ortaokulunda, sınıf mevcutları ve derslik sayılarının yeterliliği dikkate alındığında, eğitim öğretim faaliyetlerinin tek blokta sürdürülmesinin mümkün olduğu değerlendirildiği belirtildi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya Mimar Kemal Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerinin tek blokta sürdürülebileceğini ve kullanılmayan A bloğun Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak değerlendirileceğini açıkladı.
Çankaya Mimar Kemal Ortaokulunda sınıf mevcutları ve derslik sayılarının yeterliliği dikkate alındığında eğitim öğretim faaliyetlerinin tek blokta sürdürülmesi mümkün görülmektedir.
Yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan A blok, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla mevcut hizmet binası depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak değerlendirilecektir.
Öğrencilerin güvenliği ve blokların birbirinden fiziki olarak ayrılmasını sağlamak amacıyla bahçe düzenlemesi yapılacaktır.
Bu düzenleme kapsamında öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşaması söz konusu değildir.
Basında yer alan iddiaların aksine, okulun kapatılması gibi bir durum bulunmamaktadır.
Öğrenciler, fiziki açıdan yeterli olan B blokta eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz devam edecektir.
"OKULUN KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu doğrultuda, yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan A blokun, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla, mevcut hizmet binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, öğrencilerin güvenliği ve blokların birbirinden fiziki olarak ayrılmasını sağlamak amacıyla bahçe düzenlemesi yapılacaktır. Bahse konu düzenleme kapsamında öğretmen ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaları söz konusu değildir. Müfettiş ve uzman teknik personel raporları doğrultusunda, öğrencilerimizin üstün yararı gözetilerek planlama ve uygulamalar yapılmaktadır. İhtiyaç olması halinde okul binalarının eğitim öğretim faaliyetleri dışında kullanılması mümkün değildir. Basında yer alan bazı iddiaların aksine, okulun kapatılması gibi bir durum bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, fiziki açıdan yeterli olan B blokta eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceklerdir."

