Öğretmen ataması gerçekleşti! Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından yayımladı. 20 Kasım'da sona eren sözleşmeli öğretmenlik tercih sürecinin ardından, adaylar büyük bir merakla atama sonuçlarını beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusuyla sonuçlar e-devlet'ten yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, öğretmen atamaları için tercih sürecinin 14 Kasım'da başlayacağını belirtti. Tekin, atama sonuçlarının ise 23 Kasım'da açıklanacağını kamuoyuna bildirdi. Atama sonuçlarının açıklanacağı gün gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda sonuçları duyurdu ve düğmeye bastı.
Öğretmenler Günü ve Atama programında konuşan Erdoğan, "Okuyan sorgulayan kuşaklar yetiştireceğiz" dedi. Erdoğan konuşmasının ardından atama sonuçları için butona bastı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
23 Kasım 2024 Cumartesi günü sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları erişime açıldı.
Tercih işlemlerinin ardından öğretmen adayları, 20 bin öğretmen atama tercih sonuçlarını e-Devlet aracılığıyla TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrıca, ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.