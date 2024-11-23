Öğretmen ataması gerçekleşti! Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı

23 Kasım 2024 19:57 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 20:09

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından yayımladı. 20 Kasım'da sona eren sözleşmeli öğretmenlik tercih sürecinin ardından, adaylar büyük bir merakla atama sonuçlarını beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusuyla sonuçlar e-devlet'ten yayımlandı.