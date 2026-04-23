Okullarda "7 basamaklı" güvenlik modeli: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni modeli açıkladı

İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen saldırıların ardından yeni bir çalışmaya imza attı. Tüm okullardaki güvenlik önlemi algısını kökten uca değiştirecek yeni bir sistem hazırlandı. Buna göre okullardaki güvenlik sadece kapılardaki güvenlik görevlileri tarafından sağlanmayacak. Okul içinde oluşturulan ve emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarının yer aldığı bir çekirdek kadro güvenlik için elini taşın altına koyacak. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli ile ilgili detaylar…
Art arda yaşanan okul saldırıları kamu vicdanını derinden yaralarken, bir daha bu tarz acı olayların yaşanmaması için tüm kurumlar harekete geçti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı da okul güvenliğinde köklü değişimlere yol açan yeni bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dijital ve psikolojik bir ağ üzerinden sağlanan okul güvenliğinde aynı zamanda artık her okulda bir 'Güvenlik Yürütme Kurulu' olacak. Kurulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın karakol amiri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanı olacak.
Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde riskli öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek. Ayrıca yeni modelde risk tanımlamaları da baştan yenilenecek. Her okula kurulacak güvenlik kabinesiyle bütün risklere karşı erken uyarı sistemi devreye girecek.
1- RİSK VE TEHDİT ANALİZLERİ YENİLENECEK
Birincisi, okullarda risk analizi ve tehdit tanımlamaları baştan yapılarak mevcut sistem tamamen güncellenecek.
2- FİZİKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK
Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak.
3- ERKEN UYARI İLE OLASI RİSKLERE HIZLI MÜDAHALE
Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilerek erken uyarı sistemleri devreye alınacak ve olası risklere müdahale edilecek
4- TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ DEVREDE
Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.
5- RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA SİBER TAKİP
Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.
6- BAKANLIKLAR KOORDİNE ÇALIŞACAK
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.
7- ACİL DURUMLAR İÇİN EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI YAPILACAK
Okullarda bu yönde eğitim, konferans ve seminerler yapılacak.
Erken uyarı sistemi yeni güvenlik önlemlerinde önemli bir yer kaplıyor. Yeni sistem ile okullarda riskler kolluk kuvvetleri ile paylaşılacak. Eğitim kurumlarında kolluk kuvvetleri tarafından fiziki önlemler artırılacak.
Aynı zamanda okullarda idareciler ve rehberlik öğretmenleri ile en yakın karakol arasından risklere hızlı müdahale edebilmek için erken uyarı sistemi entegre edilerek kameralar ile okul çevresi izlenecek.
Okul çevrelerinde devriyeler sıklaşacak. Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ile koordineli bir ağ da yer alacak. Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrencilerin durumları, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından düzenli olarak değerlendirmeye alınacak. Veri paylaşımı ile "sessiz tehlikeler" önceden tespit edilecek.