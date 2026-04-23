Eğitim
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Okullarda "7 basamaklı" güvenlik modeli: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni modeli açıkladı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık bürokratları tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde yeni bir okul modeli geliştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hazırlanan 7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli’nin yurt genelindeki tüm okullarda büyük değişikliklere yol açması bekleniyor. İşte bakanlığın yeni güvenlik modeline ilişkin ayrıntılar…

Okullarda
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 10:18

İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen saldırıların ardından yeni bir çalışmaya imza attı. Tüm okullardaki güvenlik önlemi algısını kökten uca değiştirecek yeni bir sistem hazırlandı. Buna göre okullardaki güvenlik sadece kapılardaki güvenlik görevlileri tarafından sağlanmayacak. Okul içinde oluşturulan ve emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarının yer aldığı bir çekirdek kadro güvenlik için elini taşın altına koyacak. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli ile ilgili detaylar…

Okullarda "7 basamaklı" güvenlik modeli: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni modeli açıkladı

0:00 221
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar sonrası okullarda güvenlik önlemlerini kökten değiştirecek 7 basamaklı yeni bir güvenlik modeli hayata geçiriyor.
Okullarda güvenlik sadece kapı görevlileriyle değil, emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir çekirdek kadroyla sağlanacak.
Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın karakol amiri ve sosyal hizmetler uzmanından oluşan bir 'Güvenlik Yürütme Kurulu' kurulacak.
Riskli öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek ve risk tanımlamaları yenilenecek.
Okullarda kurulacak güvenlik kabinleriyle bütün risklere karşı erken uyarı sistemi devreye girecek.
Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak, okul giriş-çıkışları ve çevre güvenliği sıkılaştırılacak.
Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilerek erken uyarı sistemleri devreye alınacak ve olası risklere müdahale edilecek.
Sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları siber takip edecek.
Milli Eğitim, Sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları arasında veri paylaşımı sağlanacak.
Okullarda acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Okullarda "7 basamaklı" güvenlik modeli: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni modeli açıkladı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI

Art arda yaşanan okul saldırıları kamu vicdanını derinden yaralarken, bir daha bu tarz acı olayların yaşanmaması için tüm kurumlar harekete geçti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı da okul güvenliğinde köklü değişimlere yol açan yeni bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dijital ve psikolojik bir ağ üzerinden sağlanan okul güvenliğinde aynı zamanda artık her okulda bir 'Güvenlik Yürütme Kurulu' olacak. Kurulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın karakol amiri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanı olacak.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde riskli öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek. Ayrıca yeni modelde risk tanımlamaları da baştan yenilenecek. Her okula kurulacak güvenlik kabinesiyle bütün risklere karşı erken uyarı sistemi devreye girecek.

Okullarda "7 basamaklı" güvenlik modeli: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni modeli açıkladı

OKULLARDA 7 BASAMAKLI GÜVENLİK MODELİ

1- RİSK VE TEHDİT ANALİZLERİ YENİLENECEK

Birincisi, okullarda risk analizi ve tehdit tanımlamaları baştan yapılarak mevcut sistem tamamen güncellenecek.

2- FİZİKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak.

3- ERKEN UYARI İLE OLASI RİSKLERE HIZLI MÜDAHALE

Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilerek erken uyarı sistemleri devreye alınacak ve olası risklere müdahale edilecek

4- TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ DEVREDE

Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.

5- RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA SİBER TAKİP

Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.

6- BAKANLIKLAR KOORDİNE ÇALIŞACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

7- ACİL DURUMLAR İÇİN EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI YAPILACAK

Okullarda bu yönde eğitim, konferans ve seminerler yapılacak.

Okullarda "7 basamaklı" güvenlik modeli: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni modeli açıkladı

'ERKEN UYARI' SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Erken uyarı sistemi yeni güvenlik önlemlerinde önemli bir yer kaplıyor. Yeni sistem ile okullarda riskler kolluk kuvvetleri ile paylaşılacak. Eğitim kurumlarında kolluk kuvvetleri tarafından fiziki önlemler artırılacak.

Aynı zamanda okullarda idareciler ve rehberlik öğretmenleri ile en yakın karakol arasından risklere hızlı müdahale edebilmek için erken uyarı sistemi entegre edilerek kameralar ile okul çevresi izlenecek.

Okul çevrelerinde devriyeler sıklaşacak. Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ile koordineli bir ağ da yer alacak. Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrencilerin durumları, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından düzenli olarak değerlendirmeye alınacak. Veri paylaşımı ile "sessiz tehlikeler" önceden tespit edilecek.

