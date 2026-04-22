Kahramanmaraş okul saldırısında yiten Adnan Göktürk Yeşil'in yaş günü görüntüleri ortaya çıktı! Yazdığı not yürek yaktı: Bunu unutma

Kahramanmaraş'taki ortaokul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in, 8'inci yaş günündeki çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Adnan'ın sınavlardan yüksek puan almak için dua ettiği anlar yer alırken masasında bulunan "Neden çalışıyorum?" başlığıyla yazdığı not da yürek yaktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 19:45

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in 8'inci yaş gününde babası tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 8 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in 8. yaş gününde çekilen görüntülerinde, babasının doğum günü pastasıyla çekildiği ve Adnan'ın sınıflardan yüksek puan alma dileğinde bulunduğu anlar yer aldı.
Adnan Göktürk Yeşil, 8. yaş gününde babası tarafından çekilen görüntülerde pasta mumlarını üflemeden önce sınavlardan yüksek ve tam puan almayı dilemiştir.
Adnan'ın masasında üzerinde 'Kabataş Lisesi veya Galatasaray Lisesi' yazılı bir not bulunmuştur.
Adnan Göktürk Yeşil'in kabri, ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilerek çiçek bırakılıp dualar edilmektedir.
23 Nisan'ın yaklaşmasıyla birlikte, bir vatandaş Adnan'ı okul bahçesinde 23 Nisan kutlarken görmek istediğini belirtmiştir.
SINAVLARDAN YÜKSEK PUAN ALMAK İÇİN DUA ETTİ

Görüntülerde neşesiyle dikkat çeken Adnan'ın, pastasındaki mumları üflemeden önce sınavlardan yüksek ve tam puan almayı dilediği anlar yürek burktu. Masasında yer alan "Kabataş Lisesi veya Galatasaray Lisesi" yazılı not ise hayallerinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Düziçi ilçesindeki Yeşil Mezarlığı'nda bulunan Adnan'ın kabrini ziyaret eden ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar çiçekler bırakıp dualar ediyor.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ OKULUN BAHÇESİNDE 23 NİSAN'I KUTLASIN"

Adnan Göktürk Yeşil'in kabrine çiçek bırakıp dua eden Tuğçe Çolak, "Adnan Göktürk'ün kaybından sonra çok üzüldüm. Çocukların ölmesini, bu şekilde ölmesini asla istemem. Kendisiyle bir kan bağım yok ama beni çok derinden üzdü. Yani biz bu kadar üzülürken ailesi ne durumda bilmiyorum. Allah onlara yardım etsin.

Yarın 23 Nisan, gönül isterdi ki adını formalarda veya herhangi bir locada yaşatmak değil de bir okulun, bir dershanenin birincilik sıralarında görmekti. Gönül isterdi okulun bahçesinde 23 Nisan'ı kutlasın. Onu buraya ziyarete gelmek yerine okulun organizasyonlarında görmekti. Çok üzüldüm. Umarım son olur, bir daha yaşamayız. Memleketimizin adına çok üzüldüm. Diğer çocuklar için üzüldüm ama Adnan çok başka yaraladı bizi, Allah'tan ailesine sabır diliyorum" diye konuştu.

