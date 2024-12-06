Okullarda kıyafet yönetmeliği değişti! 4 yıl şartı getirildi 

06 Aralık 2024 00:41 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 00:47

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kıyafetleriyle ilgili yönetmelikte düzenlemelere gitti. Yeni düzenlemeye göre, okul formalarının en az dört yıl boyunca değiştirilemeyeceği karara bağlandı. Ayrıca, özel günler ve etkinlikler için ek kıyafet alımı yapılmaması gerektiği vurgulandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Millî Eğitim Bakanlığı, okul kıyafetlerine ilişkin yönetmelikte kapsamlı değişikliklere gitti. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler, öğrencilerin kıyafet tercihleri ve uygulanacak kurallar değişti.

OKUL KIYAFETLERİNE 4 YIL ZORUNLULUĞU...

Yönetmelikte, belirlenen okul kıyafetlerinin en az 4 eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilemeyeceği kuralı eklendi. Ayrıca, kıyafetlerin ekonomik​, sade, kullanışlı ve pedagojik esaslara uygun olması şartı da getirildi. Yeni kıyafetlerin görselleri okulun internet sitesinde yayımlanacak, ancak değişiklik durumunda ara sınıflardaki öğrenciler eski kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

MADDİ YÜK GETİTİLMEYECEK!

Velilere maddi yük getirilmemesi için özel kıyafetlerin zorunlu tutulamayacağı ve okul-aile birliklerinin kıyafet satışlarında rekabet şartlarını ihlal eden faaliyetlerde bulunamayacağı da yönetmelikte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası yürürlüğe giren yönetmelik 6 Aralık 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

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