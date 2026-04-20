Türkiye’yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı, okullardaki güvenlik önlemlerine ilişkin yeni kararlar aldı. Alınan ilk önlemler arasında okul kapılarında bekleyen polis ekipleri yer alırken, okul yönetimleri de aldıkları bireysel önlemleri veliler ve öğrencilere tebliğ etmeye başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Okullarda "Yüksek güvenlik" dönemi: Kapılar velilere kapandı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırıları sonrası İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda okullarda güvenlik önlemleri artırıldı. Okul kapılarında polis ekipleri bekleyecek. Veliler okul saatleri içerisinde randevu almadan okul binasına giremeyecek. Çıkış saatlerinde veliler okul bahçelerine alınmayacak, belirlenen bekleme alanlarını kullanacak. Veliler tarafından getirilen unutulan eşyalar okul güvenliğine teslim edilecek, öğretmen tarafından öğrenciye ulaştırılacak. Öğrencilerin çantaları kontrol edilecek, eğitim materyali dışında eşya kabul edilmeyecek. Cep telefonu, akıllı saat ve tablet gibi teknolojik cihazların okula getirilmesi yasaklandı. Öğrencilerin sadece okul kıyafeti ile okula kabul edileceği belirtildi.

FORMALAR YENİDEN KULLANIMA GİRDİ

Geçtiğimiz yıllarda tüm okullarda kullanılan ancak zamanla serbest kıyafete geçilmesiyle kullanımdan kalkan okul formaları saldırıların ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda birçok okulda öğrencilerin sadece okul kıyafeti ile kabul edileceği belirtildi.

VELİLERE DE KISITLAMA VAR

Okullarda alınan güvenlik önlemleri kapsamında velilere de kısıtlama uygulanıyor. Okul saatleri içerisinde okul binasına öğrenci, öğretmen ve görevli personel dışında kimse alınmayacak. Veliler okula gelmek istediklerinde belirtilen birimlerden randevu alacak ve kimlik ibraz ederek okula giriş yapabilecek.

Diğer yandan çıkış saatlerinde çocukları okullardan almaya gelen veliler artık okul bahçelerine alınmayacak. Veliler okul yönetimi tarafından belirlenen bekleme alanlarını kullanabilecek.

UNUTULAN EŞYALARI ÖĞRETMENLER ALACAK

Ders için gerekli materyalleri ya da kişisel eşyalarını evde unutup gelen öğrencilerin velileri, eşyaları getirmek için okul binalarına geliyor, öğrenciye teslim edebiliyordu. Alınan önlemler kapsamında bu uygulamaya da son verildi. Artık veli getirdiği eşyayı okul güvenliğine teslim edecek, buradan öğretmen tarafından alınan eşya öğrenciye ulaştırılacak.

ÇANTALARA SIKI ARAMA

En son yaşanan ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kahramanmaraş saldırısında, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin silahları okul çantası ile getirmesi dikkat çekmişti. Kamu vicdanını sızlatan olayın ardından okul yönetimlerinin aldığı kararlar ile öğrencilerin çantaları kontrol edilecek. Eğitim materyali dışında herhangi bir eşya okula kabul edilmeyecek.

Aynı zamanda birçok okulda teknolojik cihazlara yönelik yeni sınırlandırmalar da uygulamaya alınmaya başlandı. Böylelikle öğrencilerin cep telefonu, akıllı saat ve tablet gibi cihazlarla okula gelmesi yasaklandı.