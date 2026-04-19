Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası flaş istifa! Erhan Baydur görevinden ayrıldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda, 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin düzenlediği saldırıda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından kentte üst düzey bir görev değişimi yaşandı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevinden ayrıldı.
Edinilen bilgilere göre, Baydur’un görevden ayrılma kararının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan değerlendirmeler sonucunda “karşılıklı mutabakat” ile alındığı belirtildi.