Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası flaş istifa! Erhan Baydur görevinden ayrıldı

Kahramanmaraş'taki 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı sonrasında flaş bir üst düzey ayrılık yaşandı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevinden istifa ettiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 10:56

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda, 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin düzenlediği saldırıda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetmişti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevinden ayrıldı.
Saldırı, 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından düzenlendi.
Saldırıda 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti.
Olayın ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevinden ayrıldı.
Baydur'un görevden ayrılma kararının Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda “karşılıklı mutabakat” ile alındığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
ÜST DÜZEY AYRILIK

Saldırının ardından kentte üst düzey bir görev değişimi yaşandı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevinden ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, Baydur’un görevden ayrılma kararının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan değerlendirmeler sonucunda “karşılıklı mutabakat” ile alındığı belirtildi.

İsa Aras Mersinli'nin atış yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldı!
İsa Aras Mersinli'nin rehber öğretmeninden şoke eden ifade: 'Ekran bağımlısıydı, okulu sevmezdi'
İsa Aras Mersinli’nin katliamdan günler önce yazdığı not ortaya çıktı: "Herkesten daha iyiyim, en üstün insanım"
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.