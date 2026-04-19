Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda, 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin düzenlediği saldırıda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası flaş istifa! Erhan Baydur görevinden ayrıldı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevinden ayrıldı. Saldırı, 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından düzenlendi. Saldırıda 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevinden ayrıldı. Baydur'un görevden ayrılma kararının Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda “karşılıklı mutabakat” ile alındığı belirtildi.

ÜST DÜZEY AYRILIK

Saldırının ardından kentte üst düzey bir görev değişimi yaşandı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevinden ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, Baydur’un görevden ayrılma kararının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan değerlendirmeler sonucunda “karşılıklı mutabakat” ile alındığı belirtildi.