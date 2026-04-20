Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alınacak? Tek konu ağırlık kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin gündeminde iç güvenlik ve dış politika başlıkları yer alıyor.
Beştepe’deki toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelerek gündem sarsan okul saldırıları ele alınacak. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınacak güvenlik tedbirleri masada olacak. Bu kapsamda inceleme yapan bakanlıkların hazırladığı raporlar göz önüne alınarak okullar için hayata geçirilecek yeni önlemlerin değerlendirilecek.
Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmeler de kabine gündeminde olacak. ABD, İsrail ve İran arasında devam eden ateşkes kapsamında süren müzakereler ve son durum geniş bir çerçeve içinde ele alınacak.
Hürmüz Boğazı’nın tekrar kapanmasının etkisi ve bu durumun Türkiye ekonomisine yansıması da toplantı çatısı altında konu edilecek.
Terörsüz Türkiye konusu da toplantıda işlenecek. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma aşamasıyla ilgili gelinen nokta ve süreçle ilgili yasal düzenleme hazırlıkları ve güvenlik politikalarına dair yeni yol haritası da konuşulacak.
2020 yılında Tunceli'de kaybolan ve bir cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gelinen son durumun da kabine üyeleri tarafından ele alınması bekleniyor.