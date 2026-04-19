Türkiye'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş'taki 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulunda yapılan saldırı sonrası idari soruşturma sürüyor.

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası idari soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. Saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırı Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla başmüfettişlerce inceleme ve soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. MEB, sürece yönelik gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ERHAN BAYDUR GÖREVDEN ALINDI



Sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını açıkladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."