Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Onikişubat Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan’da yaşanan saldırı olayının ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı.

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 17:52
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 18:12

Türkiye'yi derinden yaralayan 'taki 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulunda yapılan saldırı sonrası idari soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası idari soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla başmüfettişlerce inceleme ve soruşturma yürütüyor.
Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı.
MEB, sürece yönelik gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ERHAN BAYDUR GÖREVDEN ALINDI


Sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için (MEB) Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını açıkladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

