Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

Türkiye'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş'taki 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulunda yapılan saldırı sonrası idari soruşturma sürüyor.
Sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını açıkladı.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."