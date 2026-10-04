ÖSYM'den yapılan resmi açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına Temel Soru Kitapçığı diziliminde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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HABERİN ÖZETİ ÖSYM duyurdu: 2026-KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı ÖSYM, KPSS Ön Lisans sınav sorularının tamamını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açtığını duyurdu. Adaylar, Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki sorulara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle saat 13.30'dan itibaren erişebilecek. Soru kitapçığını görüntüleme süreci 14 Ekim saat 23.59'da sona erecek. Sınav sorularının telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunduğu belirtildi. Soruların ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı bildirildi.

14 EKİM’DE SÜREÇ SONA ERECEK

Adayların Temel Soru Kitapçığı'nı görüntüleme süreci 14 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğu ve telif haklarının ÖSYM'ye ait bulunduğu belirtildi. Soruların ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı bildirildi.