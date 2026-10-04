ÖSYM duyurdu: 2026-KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

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İstanbul
ÖSYM'den yapılan resmi açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına Temel Soru Kitapçığı diziliminde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Adayların Temel Soru Kitapçığı'nı görüntüleme süreci 14 Ekim saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğu ve telif haklarının ÖSYM'ye ait bulunduğu belirtildi. Soruların ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı bildirildi.