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Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 15:18

ÖSYM duyurdu: 2026-KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen 2026-KPSS Ön Lisans sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'u erişime açıldı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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ÖSYM duyurdu: 2026-KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 15:18

'den yapılan resmi açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına Temel Soru Kitapçığı diziliminde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

HABERİN ÖZETİ

ÖSYM duyurdu: 2026-KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
ÖSYM, KPSS Ön Lisans sınav sorularının tamamını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açtığını duyurdu.
Adaylar, Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki sorulara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle saat 13.30'dan itibaren erişebilecek.
Soru kitapçığını görüntüleme süreci 14 Ekim saat 23.59'da sona erecek.
Sınav sorularının telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunduğu belirtildi.
Soruların ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

14 EKİM’DE SÜREÇ SONA ERECEK

Adayların Temel Soru Kitapçığı'nı görüntüleme süreci 14 Ekim saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğu ve telif haklarının ÖSYM'ye ait bulunduğu belirtildi. Soruların ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı bildirildi.

KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN 

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ETİKETLER
#ÖSYM
#kpss ön lisans
#Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu
#Aday İşlemleri Sistemi
#Temel Soru Kitapçığı
#Eğitim
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