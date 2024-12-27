Para cezaları artırıldı! E-Ticaret ihlali yapanlar yandı

27 Aralık 2024 16:30 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:03

E-Ticaret ihlallerinde uygulanacak para cezaları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ticaret Bakanlığı, elektronik ticarette belirlenen esasların ihlali durumunda uygulanacak idari para cezalarını yüzde 43,93 artırdı.

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İdari para cezaları için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93'e göre zam uygulandı. Bu kapsamda, e-ticaret​ hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini veya ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan uygulamalarda bulunanlara 22 bin 807 lira ila 228 bin 71 lira ceza kesilebilecek. Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

E-TİCARET İHLALLERİ İÇİN PARA CEZALARI ZAMLANDI

Süresi içinde ödeme yapmayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya 22 bin 807 liradan az olmamak üzere 30 güne kadarki süre aşımlarında ödenmeyen tutar kadar, 30 günü geçen süre aşımlarında ise ödenmeyen tutarın iki katı ceza uygulanabilecek.

Aracılık sözleşmesi hükümlerinin açık ve anlaşılır veya kolayca erişilebilir olmasını sağlamayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir aykırılık için 22 bin 807 lira,

Hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlayan aracı hizmet sağlayıcıya uygulanacak idari para cezası 1 trilyon 140 milyon 357 bin 390 lira,

Hizmet sağlayıcıyı sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşüren, sunulan hizmeti kısıtlayan, askıya alan, sonlandıran aracı hizmet sağlayıcıya kesilen idari para cezası 684 bin 214 lira,

Bakanlık tarafından talep edilen bilgi, belge ve defterler, elektronik kayıtları sunmayan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne bildirmeyen gerçek ile özel hukuk tüzel kişiler için uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 114 bin 35 lira, üst sınırı 570 bin lira ceza uygulanacak.

Bakanlıktan lisans almayan, lisansını yenilemeyen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına, 22 milyon 807 bin 147 lira idari para cezası uygulanacak.

30 GÜN SÜRE VERİLECEK

Aykırılığın giderilmesi için 60 gün süre tanınacak. Bu süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda, 45 milyon 614 bin 295 lira ceza kesilecek ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilecek.

30 günlük sürede de aykırılık ortadan kaldırılmazsa ceza tutarı 91 milyon 228 bin 591 liraya yükselecek.

Aykırılığın giderilmesi için 15 gün ek süre verilecek. Aykırılığın giderilmemesi durumunda, Bakanlık tarafından, erişimin engellenmesi kararı alınabilecek.