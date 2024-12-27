İşçi, esnaf ve çiftçi emekli zammı tutarları belli oldu! Yılbaşında böyle artacak

27 Aralık 2024 11:30 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:33

Asgari ücret zammının ardından vatandaşların diğer gündem maddesi memur ve emekli zamları oldu. Gözler aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı tarih olan 3 Ocak 2025 tarihine çevrildi. Memur ve emekli zammı hesaplama tablosu ise sık sık araştırılmaya başlandı. Özellikle yüzde 30 zamlı açıklanan asgari ücretin ardından emekli zammı için yeni oran masaya geldi. SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı düzenlemesi ayrıntıları netleşiyor. Ocak ayında, 4A, 4B ve 4C statülerindeki emekliler için zam oranları belirlenmiş olacak.

Memur ve emekli zammı 3 Ocak Cuma günü TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. 6 aylık enflasyon oranı henüz kesinleşmediği için emekli maaş zammı da kesinlik kazanamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu süreci birlikte koordine ediyor. Sürecin sonunda işçi, esnaf ve çiftçi emekli zammı tutarları belli olacak.

EMEKLİ ZAMMI SÜRECİNDE SONA DOĞRU

Emekli ve memurlar 6 aylık enflasyon farkına göre maaşlarına zam alacak. 5 aylık enflasyon oranı şu ana kadar yüzde 14,57 oldu. Yani emekliler yüzde 14,57 zammı cebine koydu.

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2-3 aralığında gerçekleşmesi beklenirken ikinci 6 aylık dönemde yüzde 16.86 ile yüzde 17.44 aralığında bir enflasyonun gelmesi muhtemel olarak görülüyor.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 45-46 aralığında seyretmesi beklenirken memur emeklilerine yüzde 12-13 civarında, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine de yüzde 16-17 civarında zam bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 2.500 TL'lik bir zamla birlikte temmuz ayında 12.500 TL'ye yükseltildi. 2025 yılı ocak ayında 12 bin 500 liralık emekli aylığına 1500 ile 2000 lira arasında bir zam bekleniyor.

İŞÇİ, ESNAF VE ÇİFTÇİ EMEKLİ ZAMMI

Ocak 2025 emekli zammı tablosu şöyle oluşuyor;