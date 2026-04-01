Sınavlarda ezber dönemi bitti! MEB yeni uygulamayı başlatıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında getirdiği yeniliklerde düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Sınavlarda ezbere ve test çözmeye dayalı eğitim anlayışı artık işe yaramayacak.

GİRİŞ:
01.04.2026
saat ikonu 05:33
|
GÜNCELLEME:
01.04.2026
saat ikonu 06:18

Okullarda çocukları ezberci anlayışa iten eğitim şekli ve sınav sistemi değişiyor. ile ölçme ve değerlendirme sisteminde çalışmalar sürüyor. Öğrenciler artık sınavlarda bilgiyi ve beceriyi gerçek hayata nasıl uyarlayacağını yansıtacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, ezberci anlayışı değiştirmek amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sınav sisteminde yeni bir düzenlemeye gidiyor.
Bu yeni sistemde öğrenciler, sınavda bilgiyi ve beceriyi gerçek hayata nasıl uyarlayacağını yansıtacak.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve ÖSYM iş birliğiyle geliştirilen model için 12 ilde 14.556 öğrenci ile pilot uygulama yapıldı.
Pilot çalışmanın sonuçları değerlendirilerek, soru yazarları ve öğretmenlerin ölçme yeterliliklerini artırmayı hedefleyen bir kılavuz hazırlandı.
Bu kılavuzun merkezî sınavlar, ortak sınavlar, okul geneli yazılılar, ders kitapları ve yardımcı materyallerin hazırlanmasında temel kaynak olarak kullanılması mecburi hale getirildi.
Bağlam temelli sorular, öğrencinin anlamlı bir bağlantı kullanarak karar vermesini, yorum yapmasını, çözüm üretmesini veya olaya açıklama getirmesini gerektiriyor.
PİLOT UYGULAMAYLA YENİ SINAV SİSTEMİ DENENDİ

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve ÖSYM iş birliği içinde geliştirilen modelin sahada nasıl işlediğini görmek için 12 ilde geniş çaplı pilot uygulama yapıldı. Toplam 14.556 öğrenci ile gerçekleştirilen pilot çalışmanın sonuçları ve öğrencilerle yapılan sesli düşünme protokolleri değerlendirilerek bir kılavuz hazırlandı. Öncelikli hedef, soru yazarları ve öğretmenlerin TYMM’de yer alan kapsamlı bilgilerini ve ölçme yeterliliklerini artırmak. Böylece bütün eğitim birimleriyle ortak bir anlayış ve uygulama birliği oluşturmak amaçlanıyor. Bu sayede ezberci yaklaşımdan uzaklaşılarak üst düzey düşünme, problem çözme ve beceri transferi gibi yetkinlikler ölçülecek.

Bakanlık, kılavuzun merkezî sınavlar, ortak sınavlar, okul geneli yazılılar, ders kitapları ve yardımcı materyallerin hazırlanmasında temel kaynak olarak kullanılmasını mecburi hâle getirdi.

BAĞLAM TEMELLİ SORU NE İÇERİYOR?


Bağlam temelli (bilgiyi gerçek hayatı uygun biçimde) sorular, eğitimde son yıllarda daha sık kullanılmaya başlanmış olsa da yeni bir soru türü değil. Bu sorular, öğrencinin metin, problem durumu, veri seti, görsel ya da senaryo gibi anlamlı bağlantıyla karşılaşmasını ve bu bağlantıyı kullanarak karar vermesini, yorum yapmasını, çözüm üretmesini ya da olaya açıklama getirmesini gerektiriyor.

Dolayısıyla bağlam temelli sorular çoktan seçmeli, uzun cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme ve kısa cevaplı olabiliyor.

