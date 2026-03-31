KPSS sınavı başvurusu açıklandı mı: ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans, DHBT sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde KPSS oturumlarına ilişkin başvuru, sınav ve sonuç tarihleri yer aldı. Adaylar, başvuru sürecini kaçırmamak adına şimdiden detayları öğrenmek istiyor. Bu yıl tüm oturumların gerçekleştirileceği KPSS kapsamında başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler merak konusu oldu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? Sınavlar hangi tarihlerde uygulanacak ve sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte 2026 KPSS takvimine dair tüm ayrıntılar…
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav sonuçlarını 19 Kasım 2026 tarihinde öğrenecek.
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. KPSS Ön Lisans sınavı ise 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav sonuçlarını 30 Ekim 2026 tarihinde öğrenecek.
KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.
-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026
-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026
-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.
KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav sonuçlarını KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde öğrenecek.