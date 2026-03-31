Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

KPSS sınavı başvurusu açıklandı mı: ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans, DHBT sınav tarihi ne zaman?

2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru takvimi açıklandı. Adayların gündeminde ise “KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?” sorusu yer alıyor. KPSS oturumlarından herhangi birine katılmak isteyen adayların başvuru sürecini eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor. Bu yıl başvurular için adaylara toplam 13 günlük bir süre tanınacak. Peki, KPSS başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak? 2026 KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans ve DHBT oturumları ne zaman gerçekleştirilecek? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KPSS sınavı başvurusu açıklandı mı: ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans, DHBT sınav tarihi ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 12:12

’nin 2026 sınav takviminde KPSS oturumlarına ilişkin başvuru, sınav ve sonuç tarihleri yer aldı. Adaylar, başvuru sürecini kaçırmamak adına şimdiden detayları öğrenmek istiyor. Bu yıl tüm oturumların gerçekleştirileceği KPSS kapsamında başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler merak konusu oldu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? Sınavlar hangi tarihlerde uygulanacak ve sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte 2026 KPSS takvimine dair tüm ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ÖSYM, 2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini duyurdu.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026, sınav 25 Ekim 2026, sonuçlar 19 Kasım 2026 tarihlerinde.
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos 2026, sınav 4 Ekim 2026, sonuçlar 30 Ekim 2026 tarihlerinde.
KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026, sınavlar 6 Eylül, 12-13 Eylül 2026, sonuçlar 7 Ekim 2026 tarihlerinde açıklanacak.
KPSS DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026, sınav 1 Kasım 2026, sonuçlar 25 Kasım 2026 tarihlerinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav sonuçlarını 19 Kasım 2026 tarihinde öğrenecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. KPSS Ön Lisans sınavı ise 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav sonuçlarını 30 Ekim 2026 tarihinde öğrenecek.

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav sonuçlarını KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde öğrenecek.

ETİKETLER
#ösym
#Kpss 2026
#Kpss Başvuru Tarihleri
#Kpss Sınav Tarihleri
#Kpss Sonuç Tarihleri
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.