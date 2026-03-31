ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde KPSS oturumlarına ilişkin başvuru, sınav ve sonuç tarihleri yer aldı. Adaylar, başvuru sürecini kaçırmamak adına şimdiden detayları öğrenmek istiyor. Bu yıl tüm oturumların gerçekleştirileceği KPSS kapsamında başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler merak konusu oldu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? Sınavlar hangi tarihlerde uygulanacak ve sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte 2026 KPSS takvimine dair tüm ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ KPSS sınavı başvurusu açıklandı mı: ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans, DHBT sınav tarihi ne zaman? ÖSYM, 2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini duyurdu. KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026, sınav 25 Ekim 2026, sonuçlar 19 Kasım 2026 tarihlerinde. KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos 2026, sınav 4 Ekim 2026, sonuçlar 30 Ekim 2026 tarihlerinde. KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026, sınavlar 6 Eylül, 12-13 Eylül 2026, sonuçlar 7 Ekim 2026 tarihlerinde açıklanacak. KPSS DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026, sınav 1 Kasım 2026, sonuçlar 25 Kasım 2026 tarihlerinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav sonuçlarını 19 Kasım 2026 tarihinde öğrenecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. KPSS Ön Lisans sınavı ise 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav sonuçlarını 30 Ekim 2026 tarihinde öğrenecek.

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav sonuçlarını KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde öğrenecek.