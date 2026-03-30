Açık öğretim sınav giriş belgesi: AÖF sınav belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci için kritik bir dönem yaklaşıyor. 2025-2026 akademik yılı Bahar Dönemi ara sınavları için geri sayım başladı ve öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi merakla bekliyor. 30 Mart 2026 itibarıyla açıklanan bilgilerle birlikte, AÖF sınav takvimi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve adayların sınav öncesinde bilmesi gereken tüm detaylar netleşti. Bu süreç, sınava hazırlık ve planlama açısından büyük önem taşıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgeleri, geleneksel olarak sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce öğrencilerin erişimine açılmaktadır. 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Bahar Dönemi ara sınavları için giriş belgelerinin Nisan ayının ilk haftası itibarıyla yayınlanması bekleniyor. Belgeler yayınlandığında Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesapları ve öğrenci otomasyonu üzerinden duyuru yapılacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav yerinizi öğrenmek ve giriş belgenizin çıktısını almak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Öğrenci Otomasyonu aof.anadolu.edu.tr sayfasına girin.

"Öğrenci Girişi" butonuna tıklayarak E-Devlet şifreniz veya öğrenci numaranızla sisteme giriş yapın.

Menü içerisinde yer alan "Sınav İşlemleri" sekmesinden "Sınav Giriş Belgesi" kısmına tıklayın.

Belgenizin dökümünü bilgisayarınıza indirin veya yazıcıdan çıktısını alın.

2026 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen güncel takvime göre sınav tarihleri şu şekildedir:

Bahar Dönemi Ara Sınavları: 18 - 19 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavları: 30 - 31 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 15 Ağustos 2026

SINAVA GİRECEK ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Sınav günü yanınızda mutlaka Sınav Giriş Belgesi ve fotoğraflı, soğuk damgalı bir Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerli Pasaport) bulundurmalısınız. Oturumlar sabah saat 09:30'da, öğleden sonra ise 14:00'te başlamaktadır. Adayların sınav başlamadan en az 30 dakika önce okul önünde hazır bulunması tavsiye edilir. AÖF sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bu nedenle kesin emin olunmayan soruların boş bırakılması akademik başarı açısından kritiktir.