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Eğitim
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 23:48

Türkiye ile Suudi Arabistan'dan eğitimde yeni adım: İşbirliği için imzalar atıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yusuf Bin Abdullah el-Benyan, Bakanlık'ta düzenlenen törende iki ülke arasında "Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Türkiye ile Suudi Arabistan'dan eğitimde yeni adım: İşbirliği için imzalar atıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 23:48

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin  ile Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yusuf Bin Abdullah el-Benyan "Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzalamak için bir araya geldi.

Burada konuşan Tekin, Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinin tarihin her döneminde iyi olduğunu, bu ilişkileri daha iyi noktaya taşımak için en önemli görevin eğitim bakanlıklarına düştüğünü söyledi.

Türkiye ile Suudi Arabistan'dan eğitimde yeni adım: İşbirliği için imzalar atıldı

"EĞİTİM BARIŞA, İNSAN HAKLARINA YER VERSE DÜNYADA SAVAŞLAR OLMAZ"

Dünyanın, dostluk ilişkilerini geliştirecek yönde ilerlemediğini dile getiren Tekin, dünyadaki savaşlar, insan hakları ihlalleri ve başta sosyal medya olmak üzere, çeşitli platformlarda çocuklar ile gençleri hedef alan dezenformasyon ve yıpratıcı faaliyetlerin daha güçlü birliktelikler kurulmasını zorunlu kıldığını vurguladı.

"Eğer eğitim sistemleri barışa, insan haklarına ve karşılıklı dostane ilişkilere yeterince yer verse, dünyada savaşlar, insan hakları ihlalleri olmaz." diyen Tekin, ihlallere ve kurulan hegemonyaya karşı birlikte mücadelenin önemine işaret etti.

Türkiye ile Suudi Arabistan'dan eğitimde yeni adım: İşbirliği için imzalar atıldı

Bölgede yaşanan ölümcül savaşlara dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Eğitim bakanlıkları olarak daha yakın çalışmamız zorunlu. Çünkü gözüken o ki dünyadaki emperyal yapıların odaklandığı bölge burası. Bu da bizim her zamankinden daha yoğun bir işbirliği içerisinde olmamızı gerektiriyor. Ben o yüzden bu ziyareti olağan dönemlerdekinden daha da önemli bir yere oturtuyorum. Bugün yapacağımız görüşmeler, imza attığımız mutabakatlar, bu bahsettiğim anlamda yararlı bir çalışma olacak diye ümit ediyorum."

Bakan Tekin, ​​​​​​yapay zekanın eğitim öğretim süreçleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini sağlıklı değerlendirmek gerektiğinin altını çizdi.

"YAPAY ZEKA BÜYÜK BİR ROL OYNAMAKTADIR"

Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yusuf Bin Abdullah el-Benyan da Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki eğitime önem verdiklerini belirtti.

Yapay zekanın genel eğitim çerçevesi içerisinde yerinin ne olacağının belirlenmesi gerektiğinin altını çizen el-Benyan, "Çocukların ilk dönemde yapmış oldukları eğitim büyük önem taşımaktadır. Burada yapay zeka büyük bir rol oynamaktadır. Ancak burada oynarken bizim dini değerlerimiz ve ulusal değerlerimizle örtüşmesi gerekmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı "Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Programda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de yer aldı.

Mutabakat Zaptı ile Türkiye ve Suudi Arabistan arasında öğretmen, öğrenci ve uzmanların karşılıklı ziyaretleri, eğitim personelinin mesleki gelişimi, ortak araştırmalar, eğitim materyallerinin geliştirilmesi, özel eğitim, eğitim teknolojileri ve uzaktan eğitim alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca Türkçe ve Arapça öğretiminin desteklenmesi, eğitim yeterlilikleri ve sertifikalarının karşılıklı tanınması ve denklikleri konusunda işbirliğinin geliştirilmesi, okul açılış ve izin süreçlerinin kolaylaştırılması öngörülüyor.

 

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#Eğitim
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