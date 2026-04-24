HABERİN ÖZETİ Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları açıklandı mı: ne zaman sonuçlanacak? Staj başvurusu sorgulama 2026 2026 Ulusal Staj Programı'na başvuran 333 bin aday, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Ulusal Staj Programı (USP) başvuru süreci 31 Mart'ta tamamlandı. Sonuçların açıklanmasına dair resmi bir takvim henüz duyurulmadı. 2025 yılında başvurular martta tamamlanmış ve stajyer havuzu mayısın ikinci yarısında işverenlere açılmıştı. Başvurular, yoğun ilgi üzerine 16 Mart'tan 31 Mart'a uzatılmıştı. Adaylar, sonuçları Kariyer Kapısı platformuna e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Değerlendirme; akademik performans, sanatsal ve sosyal faaliyetler ile sportif başarılar gibi kriterlere göre yapılıyor.

2026 Ulusal Staj Programı sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, yapılacak resmî duyurulara odaklanmış durumda. 31 Mart’ta tamamlanan başvuru sürecine katılan 333 bin aday, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. USP kapsamında değerlendirme sürecinde sona yaklaşılırken, adaylar için kritik günler başladı.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Sonuçların açıklanmasına ilişkin henüz resmi bir takvim duyurulmuş değil. Ancak önceki yıllardaki süreç, bu konuda bazı fikirler veriyor. 2025’te mart ayında tamamlanan başvuruların ardından stajyer havuzu, mayıs ayının ikinci yarısında işverenlerin erişimine açılmıştı.

BAŞVURU SÜRECİ UZATILDI!

Ulusal Staj Programı’nda başvurular, yoğun ilgi ve öğrencilerden gelen talepler üzerine uzatıldı. Başlangıçta 16 Mart 2026’da tamamlanması öngörülen süreç, 31 Mart 2026 saat 23.59’a kadar sürdü. Başvuruların kapanmasının ardından sistem, adayların beyan ettiği bilgilerin doğrulanması ve puanlama aşamasına geçti.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Adaylar, başvuru sonuçlarını ve kendilerine iletilen staj tekliflerini Kariyer Kapısı platformuna e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Ulusal Staj Programı, Türkiye’de şeffaf ve objektif yerleştirme modelleri arasında öne çıkıyor. Adaylar;

Ulusal Staj Programı Değerlendirme Kriterleri Akademik Performans (Not ortalaması, bölüm başarısı vb.) Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler Sportif Başarılar

gibi başlıklar üzerinden değerlendiriliyor. İşverenler ise stajyer havuzunda adayların isim ve üniversite bilgilerine erişmeden, yalnızca bu yeterlilik puanlarını dikkate alarak teklif iletiyor.