Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları açıklandı mı: ne zaman sonuçlanacak? Staj başvurusu sorgulama 2026

İnsan Kaynakları Ofisi’nin yürüttüğü ve her yıl on binlerce üniversite öğrencisinin başvurduğu Ulusal Staj Programı’nda (USP) 2026 dönemi başvuruları tamamlandı. Binlerce üniversite öğrencisinin yoğun ilgi gösterdiği staj programı başvurularının tamamlanması, derin bir nefes aldırdı. 31 Mart itibarıyla sona eren başvuru sürecinin ardından adaylar şimdi sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. Peki, CBİKO Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? Adaylar sonuçlara nasıl ve hangi platform üzerinden ulaşabilecek: sonuçlar nerden sorgulanacak? İşte detaylar…

GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 09:56

2026 Ulusal Staj Programı'na başvuran 333 bin aday, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
Ulusal Staj Programı (USP) başvuru süreci 31 Mart'ta tamamlandı.
Sonuçların açıklanmasına dair resmi bir takvim henüz duyurulmadı.
2025 yılında başvurular martta tamamlanmış ve stajyer havuzu mayısın ikinci yarısında işverenlere açılmıştı.
Başvurular, yoğun ilgi üzerine 16 Mart'tan 31 Mart'a uzatılmıştı.
Adaylar, sonuçları Kariyer Kapısı platformuna e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.
Değerlendirme; akademik performans, sanatsal ve sosyal faaliyetler ile sportif başarılar gibi kriterlere göre yapılıyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

2026 sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, yapılacak resmî duyurulara odaklanmış durumda. 31 Mart’ta tamamlanan başvuru sürecine katılan 333 bin aday, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. USP kapsamında değerlendirme sürecinde sona yaklaşılırken, adaylar için kritik günler başladı.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Sonuçların açıklanmasına ilişkin henüz resmi bir takvim duyurulmuş değil. Ancak önceki yıllardaki süreç, bu konuda bazı fikirler veriyor. 2025’te mart ayında tamamlanan başvuruların ardından stajyer havuzu, mayıs ayının ikinci yarısında işverenlerin erişimine açılmıştı.

BAŞVURU SÜRECİ UZATILDI!

Ulusal Staj Programı’nda başvurular, yoğun ilgi ve öğrencilerden gelen talepler üzerine uzatıldı. Başlangıçta 16 Mart 2026’da tamamlanması öngörülen süreç, 31 Mart 2026 saat 23.59’a kadar sürdü. Başvuruların kapanmasının ardından sistem, adayların beyan ettiği bilgilerin doğrulanması ve puanlama aşamasına geçti.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Adaylar, başvuru sonuçlarını ve kendilerine iletilen staj tekliflerini platformuna e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.

https://kariyerkapisi.gov.tr/

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Ulusal Staj Programı, Türkiye’de şeffaf ve objektif yerleştirme modelleri arasında öne çıkıyor. Adaylar;

Ulusal Staj Programı Değerlendirme Kriterleri
Akademik Performans (Not ortalaması, bölüm başarısı vb.)
Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler
Sportif Başarılar

gibi başlıklar üzerinden değerlendiriliyor. İşverenler ise stajyer havuzunda adayların isim ve üniversite bilgilerine erişmeden, yalnızca bu yeterlilik puanlarını dikkate alarak teklif iletiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kurumsal cuma mesajları ve sözleri (24 Nisan’a özel) Resimli, yazılı, dualı ve hadisli hayırlı cumalar mesajları
Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda şok detaylar! 1 gün bile işe gitmeden 555 bin TL maaş almış
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
