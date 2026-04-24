Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda şok detaylar! 1 gün bile işe gitmeden 555 bin TL maaş almış

Mersin’de CHP’li Yenişehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Dosyada en dikkat çeken detay ise, 2 yıldır belediyeye uğramadan yurt dışında yaşayarak maaş alan personel oldu. Personele 23 ay süreyle de maaş olarak 555 bin TL ödendiği ortaya çıktı.

GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 09:40

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, Yenişehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Dev operasyonda belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye personeli ile şirket sahiplerinin de olduğu 31 şüpheli yakalanırken, rüşvet ve yolsuzluklar da tek tek ortaya saçıldı. Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait 29 taşınmaz ile 13 araç hakkında el koyma kararı verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenişehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında 31 şüpheli yakalanırken, bir personelin 23 ay işe gelmeden 555 bin TL maaş aldığı ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye personeli ve şirket sahiplerinin de olduğu 31 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere ait 29 taşınmaz ve 13 araç hakkında el koyma kararı verildi.
Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti. bünyesinde SGK kaydı olan ve 2018'de işe başlayan M.T.'nin, 04.10.2023'ten beri yurt dışında olduğu ve ülkeye dönmediği belirlendi.
M.T.'ye 2025 yılının mayıs ayına kadar tam maaş olarak toplam 555 bin 600 TL ödendiği tespit edildi.
Eski belediye başkan yardımcısı C.K. ve Personel Ltd. Şti. eski müdürü S.O.O. ifadelerinde olayın ortaya çıkış süreci ve sorumluluklar hakkında bilgi verdi.
1 GÜN BİLE İŞE GELMEDEN 555 BİN TL ALMIŞ

Operasyon çerçevesinde polisin yaptığı araştırmalarda Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.’de SGK kaydı bulunan ve 2018 yılında işe başladığı öğrenilen M.T.’nin 04.10.2023 tarihinde yurt dışına çıktığı bir daha da ülkeye dönmediği belirlendi. Yurt dışında terör örgütü propagandası da yaptığı ileri sürülen M.T.’ye ise 2025 yılının mayıs ayında kadar tam maaş aldığı toplam 555 bin 600 TL’lik ödeme yapıldığı ortaya çıktı. 23 ay işe gelmeden maaş alan ve yurt dışından gelmeyen personel hakkında neden bu kadar süre beklendiği bilinmezken, olayın ortaya çıkmasının ardından ödenen maaş miktarının geri alındığı ileri sürüldü.

PİŞKİN SAUNMA ŞOKE ETTİ

Yenişehir Belediyesi eski başkan yardımcısı mevcut Dış İlişkiler Müdürü C.K.’nin olayla ilgili ifadesinde, "M.T. isimli şahsı tanımıyorum, birim bana bağlı değildir. Bu şahıs tarafından paranın da iade edildiğini duydum. Para iade edilmişse kurum zararı da giderilmiştir" dediği öğrenildi.

İŞE GELİP GİTMESİNDEN ŞİRKET SORUMLU DEĞİLMİŞ

Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.’nin geçmiş dönemlerde müdürlüğünü yapan ve izin belgelerinde imzası olduğu öğrenilen S.O.O.’nun ifadesinde ise, "Konuyu tespit eden, ortaya çıkaran ve belediye başkanımıza bilgi veren kişi benim. Yine yürütülen soruşturma safhasında M.T.’nin ne kadar kadar sigortalı gösterildiğini, ne kadar haksız maaş aldığını tespit edip faiziyle birlikte soruşturmayı yürüten başkan yardımcısına bildiren kişi benimdir. Bu şahsın işe alındığı dönemde ben görevde değildim. Ayrıca belediyede çalışan personelin işe gelip gitmesinden Personel Ltd. Şti. sorumlu değildir. Herkes kendi biriminden sorumludur" diyerek savunma yaptığı ortaya çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıt fiyatlarını tetikleyecek: Brent petrol 106 doları aşarak rekora koşuyor
Cristiano Ronaldo'nun başarısının sırrı! Mutfağındaki 'yasaklar' listesi: İşte uzak durduğu içecek
Dev inşaat şirketinin iflas kararı kaldırıldı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan derbiye Yasin Kol'un atanmasına ilk tepki!
Fenerbahçe'de Asensio operasyonu: Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Tedesco son noktayı koydu
ETİKETLER
#Gündem
