Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan derbiye Yasin Kol'un atanmasına ilk tepki!

Süper Lig'de pazar akşamı oynanacak kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Yasin Kol’un atanması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler Fenerbahçe cephesine çevrilmişti.

"BİR ŞEY DEMEYECEĞİM"

Meclis çatısı altında konuyla ilgili görüşü sorulan Başkan Saran, hakem tercihi hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, “Yasin Kol’un atanmasıyla ilgili bir şey diyecek misiniz?” sorusuna kısa ve net bir şekilde “Bir şey demeyeceğim” cevabını verdi.

GÜNDEMİ 23 NİSAN İLE SINIRLI TUTTU

Derbi atmosferinin giderek ısındığı günlerde, Galatasaray cephesinden gelen açıklamalara ve sarı-kırmızılı kulübün tepkilerine dair gelen soruları da cevapsız bırakan Saran, odağının bayram kutlamaları olduğunu vurguladı. Rakip takımın söylemleri hatırlatıldığında Sadettin Saran, “23 Nisan için buradayız” diyerek polemiklerin dışında kalmayı tercih etti.