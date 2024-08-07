'Yaz tatili kısalacak' iddiasına MEB'den cevap geldi

07 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:19

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLADI

Öte yandan İletişim Başkanlığı da iddiaları da yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağını açıkladı” iddiası doğru değildir.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Milli Eğitim Bakanlığının, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yaz tatili süresinde yapılacak bir kısaltma planı bulunmamaktadır.

Bu yıl için de tatil süresinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."