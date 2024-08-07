'Yaz tatili kısalacak' iddiasına MEB'den cevap geldi
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatilinin 20 gün kısalacağı iddialarına cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ayrıca Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddiaları yalanlayarak, "Bu yıl için de tatil süresinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLADI
Öte yandan İletişim Başkanlığı da iddiaları da yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağını açıkladı” iddiası doğru değildir.
"İTİBAR ETMEYİNİZ"
Milli Eğitim Bakanlığının, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yaz tatili süresinde yapılacak bir kısaltma planı bulunmamaktadır.
Bu yıl için de tatil süresinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."