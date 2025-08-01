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 | Özge Sönmez

YKS tercih dönemi başladı! ÖSYM duyurdu: Tercih ekranı erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci bugün itibarıyla başladı. Adaylar başvurucularını 13 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. İşte detaylar...

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YKS tercih dönemi başladı! ÖSYM duyurdu: Tercih ekranı erişime açıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 16:15

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı () tercih işlemleri sürecinin başladığını bildirdi. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

YKS tercih dönemi başladı! ÖSYM duyurdu: Tercih ekranı erişime açıldı

TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI

Yapılan açıklama şu şekilde:

"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı () tercih işlemleri, 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 15.45'de başlayacaktır.

Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

YKS tercih dönemi başladı! ÖSYM duyurdu: Tercih ekranı erişime açıldı

Adaylar, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi,ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır."

YKS tercih dönemi başladı! ÖSYM duyurdu: Tercih ekranı erişime açıldı

"BİLGİLERİ DİKKATLİCE OKUYUN" UYARISI

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025-YKS tercih işlemlerinin bugün itibarıyla başladığını belirterek, "1-13 Ağustos tarihleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.

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