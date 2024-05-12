1 Milyarlık dev yatırım için start verildi

12 May 2024 10:01 - Güncelleme : 12 May 2024 10:03

Türkiye'nin teknoloji ihracatını artırmak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Yıldız Techno Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), sahip olduğu fon büyüklüğüyle Türkiye'nin inovasyon potansiyelini büyütmeye hazırlanıyor. YTÜ Yıldız Teknopark ve BV Portföy ortaklığıyla hayata geçirilen Yıldız Techno GSYF, ulusal ve uluslararası yatırımcı ağına da sahip özelliğiyle girişimcilerin fon ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Yıldız Techno GSYF lansmanı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Düzenlenen lansmanda konuşmalarını gerçekleştiren Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı ve CEO’su Barış Özistek önemli açıklamalarda bulundu.

Girişimcileri yabancı yatırımcılarla buluşturma olanağına sahip Yıldız Techno GSYF, Türkiye'nin teknoloji ihracatını artırarak girişimcilik ve inovasyon merkezine dönüştürme hedefinde önemli bir rol oynayacak. 1 milyar TL fon büyüklüğüyle dikkat çeken Yıldız Techno GSYF, teknoparkta yer alan şirketlere ve girişimcilere yatırım yapmayı hedefliyor. Yatırımlar, girişimlerin büyüme aşamalarına ve ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde gerçekleştirilecek.

"TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İÇİN DAHA FAZLA FIRSAT SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Merkezine üniversiteleri almayan hiçbir girişimin başarılı olmayacağını ifade eden Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, şunları ifade etti:

“Son dört yıldır Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğünü gururla sürdürüyorum. Üniversitenin içinde yani merkezinde olmayan herhangi bir çözümün başarılı olma şansı yok. Savunma sanayiinden teknolojiye kadar her alanda başarı için iyi bir üniversite şarttır. Bu nedenle, tüm Türkiye'yi kapsamayan bir yaklaşımın başarı getirmesi mümkün değildir.

Teknoparkımız son 4 yılda, Dubai, Londra, Körfez ve Taşkent’te açıldı. Yakın zamanda ise Amsterdam ve Berlin'e de açılma planları var. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı gibi mekanizmaların desteğiyle başarılı işlere imza atıyoruz. Yıldız Tekno GSYO ile bugüne kadar 23 girişime yatırım kararı aldık ve bu alanda lider konumdayız. Şimdi de Yıldız Techno GSYF’yi hayata geçiriyoruz. Boğaziçi Ventures ise bu işin en iyisi. Türkiye'nin her yerinde ve dünyanın dört bir yanında potansiyel yatırımcılarla buluşuyoruz. Onlara heyecan veren ve büyük bir hikaye sunan bir ekosistem oluşturuyoruz. Türkiye'nin aydınlık yüzü olarak, globale güven veren bir samimiyetle iş birliği yapıyoruz. Oluşturduğumuz topluluğu Avrupa'nın önde gelen şehirlerine ve diğer bölgelerine genişleterek, Türk girişimcileri için daha fazla fırsat sunmaya devam edeceğiz.”

"TÜRKİYE TEKNOLOJİSİ DÜNYAYA TANITILACAK"

Düzenlenen lansmanda konuşmalarını gerçekleştiren YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman; 'Türkiye'de Ar-Ge sistemini, üniversite, sektör ve devlet iş birliğini geliştirme yapısına ilerlerken globalde de bu yapıyı şu anda YTU Startup House markası altında yürütüyoruz' diyerek şöyle devam etti:

“Teknolojilerimizi globale taşımayla ilgili başarılı çalışmalarımız var. Bu çalışmaların yansımalarından bir tanesi Londra ofisimizin açılışı oldu. Daha önce Silikon Vadisi ile başlamış olduğumuz dünyaya açılma atılımımızı hem finansal hem de pazar imkanı olan Dubai ile devam ettirmiştik.

Yine Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Ortaklığı ile iki yıldır yatırımlarımızı sürdürüyoruz ve burada bir ciddi bir değer oluşturduk. Ekosistemin finansal ihtiyaçlarını en başta Teknopark olarak biz karşılamak istedik. Girişim Sermayesi Fonları tabii ki daha geniş kitlelere hitap edebilen bir yapı. Bunun devamında da Kitle Fonlama Platformumuzu da duyuracağız. Bütün bu eko sistemin oluştuğu yer Teknoparkımız. Teknoparkımızdaki ana gücümüzü ise global markamız YTU Startup House markamız oluşturuyor. Teknoparkımız, Türkiye'de Ar-Ge sistemini, üniversite, sektör ve devlet iş birliğini geliştirme yapısına ilerlerken globalde de bu yapıyı şu anda YTU Startup House markası altında yürütüyoruz. Baştan uca bütünleşik bakış açısı ile oluşturduğumuz bu yapının merkezinde ise Yıldız Techno GSYF’yi görüyoruz.”

"TOPLANAN FONU 6 KAT BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

“Oyun ekosistemini yönetiyoruz. Fintech alanında yine ciddi iddiamızı devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye’de 800'den fazla fintech şirketi olduğunu ifade etti. Bunun 86'sı Teknoparkımızda. Oyun ve fintech alanında ise Dubai ve Londra’da yoğun bir şekilde kümelenme var. Yani açılımlarımızı global pazarlara uygun bir şekilde yapıyoruz.

Insurtech alanında aynı şekilde 20’ye yakın şirketimiz var ve bu alanda da Amerika’yı önceliklendiriyoruz. Mobilite, Agritech, Edutech ve Healthtech konularında da ciddi yatırımlarımız ve girişimlerimiz var. Fonumuzun Stratejisi olarak Yatırım süresini 8 artı 2 olarak şekillendirdik. 8 yıl yatırım, 2 yıl exit şeklinde planladık. Günün sonunda toplamış olduğumuz fonu 5,6 kat gibi büyütmek gibi bir hedefimiz var. Yine Yıldız Tekno GSYO'da oluşturduğumuz portföyümüzün dolar bazında değer artışını bir yılda 1,5 kat yaptık. Girişim Sermayesi alanında en önemli şeylerden bir tanesi yatırım yapılacak şirketleri bulabilmek. Biz o noktada çok şanslıyız. Dünya çapında oluşturduğumuz yapı sayesinde gelecekte büyük değer vadeden şirketler bizi buluyor. Bize en iyisini tercih etmek düşüyor.”

"TÜRKİYE TEKNOLOJİ ALANINDA LİDER"

Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı ve CEO’su Barış Özistek, geleneksel yatırım yönetimi anlayışı yerine ‘disruptive innovation’ odaklı, yapıcı yıkım vaat eden yenilikçi teknoloji ürünlerine odaklandıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Yıldız Techno GSYF'nin ilk tohumlarının atılmaya başlamasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu süre zarfında strateji oluşturma ve regülasyon gibi birçok zorlu aşamayı başarıyla geride bıraktık.

Yıldız Teknopark'ın uluslararası iş birlikleri ve faaliyetlerinin sadece şirketimiz için değil tüm Türkiye için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu gururla ifade edebiliriz. Yıldız Teknopark'ın faaliyetleri, ekosisteme olan katkılarıyla kalmayıp, kendisi de dinamik bir ekosistem oluşturmuş durumda. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle, hem BV Portföy Yönetimi A.Ş. hem de Türkiye'nin genel teknoloji ekosistemi adına stratejik ve değerli yeni bir başlangıcı kutlamaktayız. Bu önemli kilometre taşı, şirketimizin ve Türkiye'nin teknoloji sektöründeki liderliğini pekiştiren bir adım olarak öne çıkmaktadır.”