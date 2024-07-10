1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde 82 milyon lira enerji tasarruf sağlandı

10 Temmuz 2024 12:35 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:34

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 250 milyon Euro'luk finansman desteği oldu

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 250 milyon Euro'luk finansman desteği oldu

Bakan Mehmet Şimşek, deprem bölgeleri için 3,8 milyar dolarlık yatırım sağlandığını açıkladı

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Enerji Tasarrufunda büyük başarı geldi. 2024 yılının başında devreye giren Enerji Verimliliği Stratejisi çerçevesinde enerji tasarrufunda önemli adımlar atıldı. Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde 82 milyon lira enerji tasarruf sağlandığını açıkladı.

Bakanlık, genel aydınlatma sistemine 140 bin LED armatür ekledi. Böylec elektrik üretim, iletim ve dağıtım süreçlerindeki kayıplar minimuma indi.

82 MİLYON LİRA ENERJİ TASARRUF SAĞLANDI

Enerji Verimliliği Stratejisi büyük başarıyla işliyor. 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde 82 milyon lira tasarruf yapıldı.

Enerji verimliliğinin önemine vurgu yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın 2024-2030 yıllarını kapsadığını açıkladı. Bakanlığın 2030 yılına kadar 1,2 milyon sokak lambasını verimli hale getirme hedefi var. Bu kapsamda yıllık 720 milyon lira tasarruf amaçlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, dünyada enerji verimliliği için yılda 600 milyar dolar yatırım yapıldığını hatırlatarak 2053 Net Sıfır Emisyon hedef ve planlamaları hakkında bilgi verdi.

140 BİN LED ARMATÜR KURULDU

2024-2030 yıllarını kapsayan Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi kapsamında ‘Genel Aydınlatmada Enerji Verimliliğinin Artırılması’ çerçevesinde 2030 yılına kadar 1,2 milyon sokak lambası verimli hale gelecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TEDAŞ koordinasyonuyla yapılan verimlilik çalışması sonucunda bugüne kadar 140 bin LED armatür kuruldu. Yıllık bazda yaklaşık 82 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, dünyada enerji verimliliği için yılda 600 milyar dolar yatırım yapıldığını hatırlatarak 2053 Net Sıfır Emisyon hedef ve planlamaları hakkında bilgi verdi.

Eğer hedefler gerçekleşirse yıllık 720 milyon lira tasarruf sağlanacağını ifade etti.