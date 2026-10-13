Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi" dedi.

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HABERİN ÖZETİ 150 bin üniversiteliye kampüste çalışma imkanı: İŞKUR başvuru şartları ve gelir desteği detayları belli oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başladığını ve 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldığını duyurdu. Programla üniversite öğrencileri, kampüslerinde eğitimlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlanıyor, deneyim ve tecrübe kazanıyor. Öğrenciler, günlük 1.375 lira, ayda 14 gün katılım ile 19.250 lira gelir desteği elde edebilecek. Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.