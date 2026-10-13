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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:25

150 bin üniversiteliye kampüste çalışma imkanı: İŞKUR başvuru şartları ve gelir desteği detayları belli oldu

İŞKUR Gençlik Programı’nda yeni dönem başvurularının başladığını duyuran Bakan Işıkhan, 150 bin üniversitelinin kendi kampüslerinde çalışma hayatına hazırlanacağını ve ayda 14 gün katılımla 19 bin 250 TL gelir desteği elde edeceğini açıkladı. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte tüm detaylar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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150 bin üniversiteliye kampüste çalışma imkanı: İŞKUR başvuru şartları ve gelir desteği detayları belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , " Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin " dedi. 

HABERİN ÖZETİ

150 bin üniversiteliye kampüste çalışma imkanı: İŞKUR başvuru şartları ve gelir desteği detayları belli oldu

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başladığını ve 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldığını duyurdu.
Programla üniversite öğrencileri, kampüslerinde eğitimlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlanıyor, deneyim ve tecrübe kazanıyor.
Öğrenciler, günlük 1.375 lira, ayda 14 gün katılım ile 19.250 lira gelir desteği elde edebilecek.
Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
150 bin üniversiteliye kampüste çalışma imkanı: İŞKUR başvuru şartları ve gelir desteği detayları belli oldu

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız , Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. 

Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

 

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#Vedat Işıkhan
#Kabine Toplantısı
#İŞKUR
#Üniversite Öğrencisi
#Ekonomi
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