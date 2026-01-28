Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

162 noter aranıyor: Yılda 66 milyon lira kazanabilirsiniz

Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde boş bulunan noterliklere uygun vasıflı çalışanları arıyor. Bazı bölgelerde bulunan noterlik görevlerinde 66 milyon lira gelir kazanmak mümkün. işte detaylar...

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
28.01.2026
09:39
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
09:49

, çeşitli nedenlerle boşalan noterlikler için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde boş bulunan noterliklere, noterliğe uygun vasıflara sahip kişilerin başvurması bekleniyor.

162 noter aranıyor: Yılda 66 milyon lira kazanabilirsiniz

1,3 MİLYAR LİRAYI YILLIK GELİR

Boş bulunan noterliklere talip olacaklar bir yıl içinde ortalama olarak ne kadar kazanacaklarını tahmin etmeleri için Adalet Bakanlığı 2025 yılı gayri safi gelirlerini açıkladı. 162 noterin toplam 2025 yılı geliri 1,3 milyar lirayı aştı.

162 noter aranıyor: Yılda 66 milyon lira kazanabilirsiniz

162 NOTER ARANIYOR

162 adet boşta olan için başvuruların Adalet Bakanlığı'na yapılması gerekiyor. Bunlar arasında en yüksek kazanca sahip olan noter ise 66 milyonluk geliriyle Beşiktaş 26'ncı Noterliği oldu.

162 noter aranıyor: Yılda 66 milyon lira kazanabilirsiniz
162 noter aranıyor: Yılda 66 milyon lira kazanabilirsiniz
162 noter aranıyor: Yılda 66 milyon lira kazanabilirsiniz
