Emekli maaşınız kesilebilir! İsa Karakaş, kamuda çalışanlar için kritik uyarıda bulundu

Emekli olduktan sonra çalışmak isteyen birçok kişinin kamudaki iş imkanlarını takip ettiğini ifade eden Karakaş, "2005 yılından bu yana yürürlükte olan sert kurallar, özelikle düşük emekli maaşı alan işçi, memur ve esnaf emeklisi için kamu kapısını ekonomik bir çıkmaza dönüştürüyor" dedi.

Karakaş, Türkiye’de 1 Ocak 2005’ten beri Genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT’ler veya sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirketlerde işe giren emekliler için kuralların değiştiğini söyledi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Maaş Tamamen Kesiliyor: Kamu kurumuna memur, işçi veya sözleşmeli personel olarak girdiğiniz an emekli aylığınız durduruluyor.

SGK Primleri Sil Baştan: Özel sektördeki gibi "Sosyal Güvenlik Destek Primi" (SGDP) ödeyerek maaş alma şansınız yok.

Tüm Kesintiler Yapılıyor: Çalıştığınız kurumdan aldığınız maaş üzerinden tüm sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primleri kesiliyor. Yani sistem sizi "hiç emekli olmamış" gibi kabul ediyor.

KİMLER BU KESİNTİDEN MUAF?

Karakaş, emekli aylığı kesilmeden kamudan ödeme alabilenlerin, seçimle ya da istisnai atamayla göreve gelenler ile eğitim-danışmanlık gibi kadro dışı çalışanlardan oluşur: Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, dışarıdan atanan bakanlar, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Cumhurbaşkanı kararı veya özel kanunla atanıp “maaşı kesilmez” hükmü bulunan üst düzey görevliler; ayrıca ders ücreti karşılığı eğitim verenler (üniversitelerde yaş sınırı olmaksızın), vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ve yalnızca huzur hakkı alan yönetim kurulu üyeleri emekli maaşlarını almaya devam ederken kamudan ödeme alabilen muaf gruplar olduğunu ifade etti.

Karakaş, en düşük emekli maaşıyla geçinemeyen vatandaşın, kamuya ait herhangi bir kuruluşta ya da bir belediye şirketinde "işçi" olduğu an devletin emekli aylığını kestiğinin altını çizdi.