2008 sonrası memur olanlar EYT’den yararlanabilir mi? Uzman isim açıkladı

8 Eylül 1999'dan önce SSK girişi olan ancak 2008 sonrasında memuriyete başlayanların EYT'den yararlanıp yararlanamayacağı merak konusu oldu. Gazeteci Ahmet Kıvanç, bu konuda merak edilen sorulara açıklık getirdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı statüsünde sigorta girişi bulunanları kapsıyor. Bu kişiler, bağlı oldukları sigorta statüsüne göre gerekli sigortalılık süresi ve prim günlerini tamamladıklarında yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyor.

8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SSK GİRİŞİ OLANLAR VE SONRADAN MEMUR OLANLAR

Peki, 8 Eylül 1999'dan önce SSK girişi yapılan ancak memuriyete 2008 sonrasında başlayanlar EYT kapsamına giriyor mu? Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, bu konuda merak edilenleri cevapladı. EYT düzenlemesine göre, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999'dan önce olan herkes, kendi kurum mevzuatında belirtilen prim günü ve hizmet süresi şartlarını yerine getirirse yaşa bakılmaksızın emekli olma hakkı kazanıyor.

EMEKLİ SANDIĞI’NDA ŞARTLAR NE?

EYT kapsamındaki memurlar için geçerli olan kurallar, 8 Eylül 1999'dan önce yürürlükte bulunan Emekli Sandığı Kanunu’na göre belirleniyor. Buna göre:

Kadın memurlar için emeklilik şartı: 20 yıl (7200 gün) hizmet süresi

Erkek memurlar için emeklilik şartı: 25 yıl (9000 gün) hizmet süresi

Eğer kişi Emekli Sandığı kapsamında çalışmaya devam ediyorsa, bu süreleri tamamladığında yaş şartına bakılmaksızın emeklilik hakkı elde ediyor.

GENÇ YAŞTA SSK GİRİŞİ AVANTAJ SAĞLIYOR

1998 yılında SSK girişi yapılan bir kişi, o dönemde 18 yaşın altında olsa bile bu giriş geçerli sayılıyor. Örneğin 1983 doğumlu bir kişi için bu giriş EYT hakkı tanıyor. Hiç ara vermeden çalışma hayatına devam edilirse, Aralık 2034 itibarıyla 9000 prim gününe ulaşarak 51 yaşında emekli olma imkânı doğuyor.

AKADEMİSYENLER İÇİN ÇALIŞMA SÜRESİ DAHA UZUN

Yükseköğretim Kanunu gereğince öğretim üyeleri normal şartlarda 67 yaşına kadar görev yapabiliyor. Ancak 2017 yılında yapılan yasal düzenlemeyle, üniversitelerin uygun görmesi ve YÖK’ün onayıyla bazı öğretim üyeleri 75 yaşına kadar birer yıllık sözleşmelerle çalışmaya devam edebiliyor. Eğer 9000 prim gününü doldurduğunuzda (örneğin 51 yaşında) emekli olmayı tercih ederseniz, EYT size bu hakkı tanıyor. Ancak dilerseniz görevde kalıp 67 yaşına kadar çalışabilirsiniz. Unutmamak gerekir ki, EYT düzenlemesi olmasaydı aynı kişi ancak 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabilecekti.