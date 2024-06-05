2024 yılında dünyanın en çok altın alımı yapan ülkesi! Türkiye listeyi altüst etti

05 Haziran 2024 09:20 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:15

Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş ve iniş üretimi ve alımı etkiledi. 2024 yılında ekonomik olarak zorlu süreçten geçen ülkeler altın alımından ve üretiminden olumsuz etkilendi. Altın alımında lider olan ülkeler listede gerilerken Türkiye'deki hareketlenme şaşırttı.

2024 YILINDA DÜNYANIN EN ÇOK ALTIN ALIMI YAPAN ÜLKESİ!

IMF ve kamuya açık kaynaklar aracılığıyla bildirilen son rakamlarda altın alımı yapan ülkeler listelendi. En çok altın alan ülkeler Şubat ayından bu yana değişti. 2024 yılına girişte Çin ve Hindistan altın alımında lider konumundaydı. Şubat ayına geldiğimizde ise altın üretiminde yaşanan gerileme ülkelerin piyasalarındaki madeni değerleri değiştirdi.

Bazı ülkeler farklı madenler almaya başlarken Türkiye Mart ayından Nisan ayına kadar maden alımını değiştirdi. Nisan ayında Çin'i ve Hindistan'ı geride bırakarak lider olan Türkiye, 8 ton altın aldı. 11 ay üst üste altın alımı yapan Türkiye 38 tona yaklaşan bir rekor kırdı. Merkez Bankasının resmi altın varlığı 578 tona çıktı.

MERKEZ BANKASI ALTIN STOKLUYOR!

Çin ise atın alımlarını azalttı. 2022 yılının raporlamasından bu yana düşen altın alımı yerine Çin, gümüş aldı. Merkez bankalarının altın stoklamasındaki en büyük etken pandemi sürecindeki ekonomik sarsılma oldu. Altın alımı ülke içindeki altın satış ve alışını da etkiler. Merkez bankasının altın almasının altındaki en büyük nedenlerden biri ülke içinde altın alımının yüksek olması oldu.

2024 yılında altın alımına kota konulmasının nedeni de bu durumu önlemekti. Merkez Bankası altın alımında diğer ülkeler arasında Nisan ayında liderken gözler şimdi Haziran ayındaki verilere çevrildi. Merkez bankasının aylık altın stoklama rezervi ekonomik durumu ve altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edildi.