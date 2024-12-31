2024'ün en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Yüzde 53 ile yüz güldürdü

31 Aralık 2024 19:55 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 20:37

Bu yıl, yatırım dünyasında beklentilerin ötesinde kazandıran bir araç yüzde 53,16’lık artışla tüm rakiplerini geride bıraktı. Borsa, döviz ve diğer seçeneklerin yanında adeta parlayan bu yatırım aracı, risk alanları zengin etti. 2024, yatırımcıların kazanç için doğru adresi bulduğu bir yıl oldu!

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2024’te yatırımcısının yüzünü güldüren yatırım aracı belli oldu. 2024​ yılı yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi, yüzde 53,16’lık artışla cumhuriyet altını sağladı. Altının gram fiyatı, borsa endeksi, dolar ve avro da yatırımcısına kazandırırken, cumhuriyet altını yılın en gözde yatırım aracı oldu.

ALTIN​ FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen yılın sonunda 1.962 lira seviyesindeyken, 2024 yılının son işlem gününde yüzde 51,63 artışla 2 bin 975 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise 2023 sonunda 13 bin 176 liradan işlem görürken, 2024 sonunda yüzde 53,16’lık artışla 20 bin 180 liraya ulaştı.

BORSA ENDEKSİ YÜZDE 31,60 ARTTI

2023 yılını 7.470,18 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 2024’te yüzde 31,60’lık bir yükselişle yılı 9.830,56 puanda kapattı. Endeksteki yıllık artış 2.360,38 puan olarak kaydedildi.

DÖVİZDE ARTIŞ DAHA SINIRLI KALDI

Türk lirası karşısında ABD doları 2024 yılında yüzde 19,63 değer kazanarak, 29,5550 liradan 35,3580 liraya yükseldi. Avro/TL ise yüzde 12,51 artış göstererek, geçen yılın sonunda 32,6660 lira olan satış fiyatını 2024 sonunda 36,7510 liraya taşıdı.

YATIRIMCILAR İÇİN KAZANÇLI

Bir Yıl 2024 yılı, altın ve borsa yatırımcılarına önemli kazançlar sağlarken, dövizdeki artışın görece sınırlı kalması dikkat çekti. Özellikle cumhuriyet altını, yüzde 53,16’lık artışıyla yatırım araçları arasında öne çıktı.