TÜİK açıkladı: 2025 büyüme rakamı belli oldu

Türkiye ekonomisinin 2025 büyüme rakamı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan dördüncü çeyrekte gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yüzde 3,4 arttı.
2025'in tamamında büyüme yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüme kaydetmişti.