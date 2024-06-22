24 Haziran'da gelecek akaryakıt zammından sonra gözler 3 Temmuz'da! ÖTV zammı yolda

22 Haziran 2024 12:54 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 12:53

Mehmet Şimşek, CHP'li Yalçın Karatepe ile görüşecek! Masada emekli ve asgari ücret zammı olacak

Mehmet Şimşek, CHP'li Yalçın Karatepe ile görüşecek! Masada emekli ve asgari ücret zammı olacak

Akaryakıta çifte zam yolda.

21 Haziran'da beklenen ama ertelenen benzin ve motorin zammı 24 Haziran Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece uygulanacak.

24 Haziran'da gelecek zammının ardından gözler 3 Temmuz'a ÖTV zammına çevrildi.

AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE ZAM GELECEK

Araç sürücülerine kötü geldi. Akaryakıtta zammın büyüğü Temmuz'da gelecek.

21 Haziran'da beklenen ancak EPDK müdahalesiyle ertelenen benzin ve motorin zammı, 24 Haziran Pazartesi uygulanacak.

Ertelemeyle birlikte yapılacak zammın oranı da arttı.

Pazartesi gecesi litre fiyatı benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş zam yapılacak.

TEMMUZ'DA ÖTV ZAMMI KAPIDA

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, benzin ve motorinin litre fiyatında zam haberleri gelmeye devam edecek.

Akaryakıt fiyatlarına temmuz ayı başında bir zam daha uygulanacak.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtın 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanmasına karar verilmişti.

AKARYAKITA 2,5 TL ZAM BEKLENİYOR

3 Temmuz'da TÜİK Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı netleşecek.

2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 oldu.

Haziran ayında da bu artış gerçekleşirse 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak.

Böylece ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL yükselecek.

Bu oranlara yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL zam bekleniyor.