24 Haziran'da gelecek akaryakıt zammından sonra gözler 3 Temmuz'da! ÖTV zammı yolda
21 Haziran'da beklenen benzin ve motorin zammı 24 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. Benzin ve motorinin litre fiyatına beklenen 24 Haziran zammının ardından gözler 3 Temmuz'a çevrildi. Akaryakıt fiyatlarına temmuz ayı başında ÖTV zammı gelecek. Akaryakıta 2,5 TL'lik zam bekleniyor.
Akaryakıta çifte zam yolda.
21 Haziran'da beklenen ama ertelenen benzin ve motorin zammı 24 Haziran Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece uygulanacak.
24 Haziran'da gelecek zammının ardından gözler 3 Temmuz'a ÖTV zammına çevrildi.
AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE ZAM GELECEK
Araç sürücülerine kötü geldi. Akaryakıtta zammın büyüğü Temmuz'da gelecek.
21 Haziran'da beklenen ancak EPDK müdahalesiyle ertelenen benzin ve motorin zammı, 24 Haziran Pazartesi uygulanacak.
Ertelemeyle birlikte yapılacak zammın oranı da arttı.
Pazartesi gecesi litre fiyatı benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş zam yapılacak.
TEMMUZ'DA ÖTV ZAMMI KAPIDA
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, benzin ve motorinin litre fiyatında zam haberleri gelmeye devam edecek.
Akaryakıt fiyatlarına temmuz ayı başında bir zam daha uygulanacak.
16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtın 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanmasına karar verilmişti.
AKARYAKITA 2,5 TL ZAM BEKLENİYOR
3 Temmuz'da TÜİK Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı netleşecek.
2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 oldu.
Haziran ayında da bu artış gerçekleşirse 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak.
Böylece ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL yükselecek.
Bu oranlara yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL zam bekleniyor.