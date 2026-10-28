28 Ekim ŞOK aktüel ürünleri satışta! Valiz çeşitleri, kokulu mum, servis tabağı ve waffle tava geliyor...

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İstanbul
28 Ekim ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ŞOK'ta onlarca ürün indirimli fiyatları ile raflardak yerini almaya hazırlanıyor. ŞOK marketlerde yarından itibaren onlarca ürün sizleri bekliyor. Cam ürünler, mumlar, battaniyeler, tavalar ve gıda ürünleri bu hafta hepsi ŞOK market raflarındaki yerini alacak. ŞOK'ta 28 Ekim'den itibaren Desenli baton mum 100 TL, 10'lu mum 75 TL, Tava seti 2'li 599 TL, Waffle tava 899 TL, Cam desenli kupa 100 TL, Çay takımı 399 TL, 6'lı kase 199 TL, Renkli kapaklı saklama kabı seti 4'lü 250 TL, Kapaklı cam sürahi 175 TL, Salata kurutucu 250 TL, Bıçak seti 125 TL, Süzgeçli saklama kabı 75 TL, Kapaklı saklama kabı 5'li 225 TL'den satışa çıkan ürünler arasında. Peki 28 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte 28 Ekim ŞOK aktüel ürünleri ve fiyatları...
Bambu kulplu cam demlik 399 TL
Cam bardak seti 199 TL
Kulplu pipetli mug 299 TL
Desenli kapaklı cam şişe 150 TL
Cam desenli sunum ve servis tabağı 299 TL
Dikdörtgen desenli tepsi 150 TL
6 Bölmeli saklama kutusu 150 TL
Renkli cam kulplu bardak 175 TL
Balkabağı desenli sunum ve kesim panosu 299 TL
Şamdam mum 4'lü 175 TL
Desenli mum seti 3'lü 150 TL
Desenli teneke kokulu mum 100 TL
Desenli kavanoz mum 50 TL
6'lı mum 150 TL
Desenli küp mum 125 TL
Desenli baton mum 100 TL
10'lu mum 75 TL
Tava seti 2'li 599 TL
Waffle tava 899 TL
Cam desenli kupa 100 TL
Çay takımı 399 TL
6'lı kase 199 TL
Renkli kapaklı saklama kabı seti 4'lü 250 TL
Kapaklı cam sürahi 175 TL
Salata kurutucu 250 TL
Bıçak seti 125 TL
Süzgeçli saklama kabı 75 TL
Kapaklı saklama kabı 5'li 225 TL
Saklama kabı seti 225 TL
Hareketli süzgeç 100 TL
Erzak kabı 250 TL
4 kapaklı dolap 1.750 TL
Çift kişilik pamuklu battaniye 450 TL
Tek kişilik pamuklu battaniye 399 TL
Tv battaniyesi 499 TL
Kadife simli makyaj çantası ORTA/BÜYÜK boy 199-250 TL
Kadın fular 100 TL
Valiz çeşitleri 1.199-1599 TL
Kadın terlik 275 TL
Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL
Bulaşık Makinesi: 14.999 TL
Çamaşır Makinesi: 18.999 TL
No-Frost Buzdolabı: 28.999 TL
Hava Temizleyici: 2.999 TL
Dijital Mikrodalga: 3.499 TL
Tost Makinesi: 2.999 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.599 TL
Seramik Ütü: 799 TL
RGB LED Işıklı Disko Topu: 399 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 399 TL
Silikonin Kulaklık: 499 TL
Piranha SBB Bluetooth Oyuncu Kulaklığı: 699 TL
50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 22.999 TL
55" 4K Ultra HD Android Whaleos 10 QLED TV: 22.999 TL
55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 28.999 TL
65" 4K Whale QLED TV: 27.499 TL
32" S55A FHD QLED TV: 10.499 TL
55" U65A UHD SMART GOOGLE TV: 21.999 TL
65" U65A 4K UHD SMART GOOGLE TV: 33.999 TL
Sillkan Sahte Yem 10'lu: 64,50 TL
Skirt Zoka: 69,50 TL
Misina Sarma Aparatı: 69,50 TL
Sillkan Sahte Kurt 10'lu: 69,50 TL
Olta Ucu Işığı: 75 TL