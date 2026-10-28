28 Ekim ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ŞOK'ta onlarca ürün indirimli fiyatları ile raflardak yerini almaya hazırlanıyor. ŞOK marketlerde yarından itibaren onlarca ürün sizleri bekliyor. Cam ürünler, mumlar, battaniyeler, tavalar ve gıda ürünleri bu hafta hepsi ŞOK market raflarındaki yerini alacak. ŞOK'ta 28 Ekim'den itibaren Desenli baton mum 100 TL, 10'lu mum 75 TL, Tava seti 2'li 599 TL, Waffle tava 899 TL, Cam desenli kupa 100 TL, Çay takımı 399 TL, 6'lı kase 199 TL, Renkli kapaklı saklama kabı seti 4'lü 250 TL, Kapaklı cam sürahi 175 TL, Salata kurutucu 250 TL, Bıçak seti 125 TL, Süzgeçli saklama kabı 75 TL, Kapaklı saklama kabı 5'li 225 TL'den satışa çıkan ürünler arasında. Peki 28 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte 28 Ekim ŞOK aktüel ürünleri ve fiyatları...

Özetle

HABERİN ÖZETİ 28 Ekim ŞOK aktüel ürünleri satışta! Valiz çeşitleri, kokulu mum, servis tabağı ve waffle tava geliyor... ŞOK marketlerde 28 Ekim'den itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı; indirimli ürünler arasında cam ürünler, mumlar, mutfak gereçleri, battaniyeler ve tekstil ürünleri bulunuyor. ŞOK marketlerde 28 Ekim'den itibaren geçerli olacak aktüel ürünler arasında cam ürünler, mumlar, battaniyeler, tavalar ve gıda ürünleri yer alıyor. Öne çıkan ürünlerden bazıları Desenli baton mum (100 TL), Tava seti 2'li (599 TL), Waffle tava (899 TL), Cam desenli kupa (100 TL), Çay takımı (399 TL) ve Kapaklı cam sürahi (175 TL) olarak belirtilmiş. Ayrıca, Bambu kulplu cam demlik (399 TL), Cam bardak seti (199 TL), Kulplu pipetli mug (299 TL), Renkli kapaklı saklama kabı seti 4'lü (250 TL), Salata kurutucu (250 TL), Bıçak seti (125 TL) ve Kapaklı saklama kabı 5'li (225 TL) gibi ürünler de bulunuyor. Battaniye çeşitleri arasında Çift kişilik pamuklu battaniye (450 TL), Tek kişilik pamuklu battaniye (399 TL) ve Tv battaniyesi (499 TL) yer alıyor. Katalogda ayrıca Kadife simli makyaj çantası (199-250 TL), Kadın fular (100 TL), Valiz çeşitleri (1.199-1.599 TL) ve Kadın terlik (275 TL) gibi tekstil ve aksesuar ürünleri de mevcut.

28 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Bambu kulplu cam demlik 399 TL

Cam bardak seti 199 TL

Kulplu pipetli mug 299 TL

Desenli kapaklı cam şişe 150 TL

Cam desenli sunum ve servis tabağı 299 TL

Dikdörtgen desenli tepsi 150 TL

6 Bölmeli saklama kutusu 150 TL



Renkli cam kulplu bardak 175 TL

Balkabağı desenli sunum ve kesim panosu 299 TL

Şamdam mum 4'lü 175 TL

Desenli mum seti 3'lü 150 TL

Desenli teneke kokulu mum 100 TL

Desenli kavanoz mum 50 TL

6'lı mum 150 TL

Desenli küp mum 125 TL



Desenli baton mum 100 TL

10'lu mum 75 TL

Tava seti 2'li 599 TL

Waffle tava 899 TL

Cam desenli kupa 100 TL

Çay takımı 399 TL

6'lı kase 199 TL



Renkli kapaklı saklama kabı seti 4'lü 250 TL

Kapaklı cam sürahi 175 TL

Salata kurutucu 250 TL

Bıçak seti 125 TL

Süzgeçli saklama kabı 75 TL

Kapaklı saklama kabı 5'li 225 TL



Saklama kabı seti 225 TL

Hareketli süzgeç 100 TL

Erzak kabı 250 TL

4 kapaklı dolap 1.750 TL

Çift kişilik pamuklu battaniye 450 TL



Tek kişilik pamuklu battaniye 399 TL

Tv battaniyesi 499 TL

Kadife simli makyaj çantası ORTA/BÜYÜK boy 199-250 TL

Kadın fular 100 TL

Valiz çeşitleri 1.199-1599 TL

Kadın terlik 275 TL

29 EKİM A101 AKTEÜL ÜRÜNLER KATALOĞU

Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL

Bulaşık Makinesi: 14.999 TL

Çamaşır Makinesi: 18.999 TL

No-Frost Buzdolabı: 28.999 TL

Hava Temizleyici: 2.999 TL

Dijital Mikrodalga: 3.499 TL

Tost Makinesi: 2.999 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.599 TL

Seramik Ütü: 799 TL

RGB LED Işıklı Disko Topu: 399 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 399 TL

Silikonin Kulaklık: 499 TL

Piranha SBB Bluetooth Oyuncu Kulaklığı: 699 TL

50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 22.999 TL

55" 4K Ultra HD Android Whaleos 10 QLED TV: 22.999 TL

55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 28.999 TL

65" 4K Whale QLED TV: 27.499 TL

32" S55A FHD QLED TV: 10.499 TL

55" U65A UHD SMART GOOGLE TV: 21.999 TL

65" U65A 4K UHD SMART GOOGLE TV: 33.999 TL

Sillkan Sahte Yem 10'lu: 64,50 TL

Skirt Zoka: 69,50 TL

Misina Sarma Aparatı: 69,50 TL

Sillkan Sahte Kurt 10'lu: 69,50 TL

Olta Ucu Işığı: 75 TL

