40 kez rekor kıran altın için dikkat çeken 2025 tahmini

25 Aralık 2024 15:42 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:44

Altın, 2024’te jeopolitik riskler, Fed’in faiz politikaları ve merkez bankalarının alımlarıyla 40 kez rekor kırarak tarihi bir yıl yaşadı. Peki, 2025’te altını nasıl bir tablo bekliyor? Uzmanların öngörüleri, küresel ekonomideki belirsizlikler ve Trump etkisiyle şekilleniyor.

2024 ve 2025 asgari ücretin dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı merak ediliyor

2024 ve 2025 asgari ücretin dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı merak ediliyor

Altın​ fiyatlarının 2024​ yılı boyunca sergilediği olağanüstü performans, küresel ekonominin gidişatına dair birçok ipucu sunuyor. Ons başına 2.620 dolara ulaşarak yüzde 27’lik bir değer artışı gösteren altın, yalnızca ekonomik dalgalanmalar karşısında değil, aynı zamanda jeopolitik riskler​ ve merkez bankası politikaları ekseninde de dikkat çekici bir güvenli liman olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ancak, 2025’te altının bu yükselişi sürdürebileceği sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor.

2024’TE ALTINI REKOR ZİRVELERE TAŞIYAN DİNAMİKLER

Altın, yıl içerisinde tam 40 kez rekor kırarak güçlü bir ekonomik hikaye yazdı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail’in Filistin’e yönelik operasyonları ve ABD-İran gerilimleri gibi jeopolitik riskler, altına olan talebi katladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi döngüsüne başlaması, yatırımcıların dikkatini çekti ve altın alımlarını teşvik etti.

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayımladığı rapor, üçüncü çeyrekte küresel altın talebinin 100 milyar doları aştığını ortaya koyuyor. Bu rakam, altın talebinde daha önce hiç görülmemiş bir eşiği ifade ediyor. Özellikle Asya piyasalarındaki güçlü talep ve merkez bankalarının rezervlerini artırmaya devam etmesi, fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

ABD SİYASETİ VE EKONOMİK BELİRSİZLİKLERİN ROLÜ

Kasım ayında gerçekleşen ABD başkanlık seçimleri öncesindeki siyasi belirsizlikler, altın piyasası üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle gündeme gelen ekonomi politikaları, özellikle enflasyonist etkiler üzerinden altının geleceği için belirleyici olabilir. Trump’ın önerdiği daha sıkı göçmen politikaları ve gümrük tarifeleri, ekonomide yüksek enflasyon baskısı yaratabilir ve bu durum Fed’in faiz indirimi hızını etkileyebilir.

ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, 2025​ yılında altının, merkez bankası alımları ve güvenli liman talebiyle yeni zirveler görebileceğini belirtiyor. Manthey’e göre, jeopolitik gerginlikler, faiz oranlarının düşmesi ve Asya piyasalarındaki canlılık, altının yükselişini destekleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

2025 İÇİN BEKLENTİLER

Uzmanlar, 2025’te altının ons fiyatında 2.760 dolar ortalama seviyesinin öngörüldüğünü belirtiyor. Ancak bu tahminlerin gerçekleşmesi için birden fazla faktörün dengeli bir şekilde işlemesi gerekiyor. Fed’in faiz politikaları, Asya piyasalarındaki büyüme ve merkez bankalarının rezerv stratejileri, altın fiyatlarının yönünü belirleyecek temel unsurlar olarak sıralanıyor.

Dünya Altın Konseyi Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas, 2025’in altın için “iki yönlü bir yıl” olacağını ifade ediyor. Küresel ekonomik politikaların değişimi, altının hem taktiksel hem de stratejik değerini artırabilir. Özellikle gelişen piyasa oynaklıkları, altın talebine yeni bir ivme kazandırabilir.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK NOKTALAR

Altının 2025 yılında da güçlü kalması, piyasa oynaklığının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesine bağlı. Merkez bankalarının alıcı tarafında kalması ve yatırımcıların güvenli liman arayışının sürmesi durumunda, altın piyasası 2025’te de yatırımcılarına kazanç sağlamaya devam edebilir.