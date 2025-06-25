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 | Bengü Sarıkuş

465 şirket iflas ederek faaliyetine son verdi

Küresel şirket iflasları, 2024 yılında son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Dun & Bradstreet tarafından yayımlanan “2024 Küresel İflas Raporu”, dünya genelinde ekonomik kırılganlığın şirketleri derinden sarstığını ortaya koydu.

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465 şirket iflas ederek faaliyetine son verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 16:52

Dun & Bradstreet’in “2024 Küresel İflas Raporu”na göre, Türkiye dahil olmak üzere 35 ülkede iflaslar yükselirken, sadece 12 ülkede düşüş gözlendi.

Türkiye’de ise iflas oranı bir önceki yıla göre yüzde 23 arttı; toplam 465 şirket faaliyetlerini sonlandırdı. Rapora göre Türkiye’de şirket iflasları bir önceki yıla göre yüzde 23 arttı. 2024 yılında toplam 465 şirket faaliyetlerini durdurdu.

465 şirket iflas ederek faaliyetine son verdi

EN ÇOK İFLAS VEREN ÜLKELER

2024’te şirket iflaslarının en çok arttığı ülke, yüzde 126’lık oranla Ukrayna oldu. Onu yüzde 40 artışla Singapur ve yüzde 39 ile Belarus izledi. Avustralya (%37), Kanada ve Romanya (%35), Almanya (%22), İtalya (%20) gibi gelişmiş ülkelerde de dikkat çekici artışlar kaydedildi.

İFLAS ORANI AZALAN ÜLKELER

Buna karşın Yunanistan, yüzde 48 oranındaki düşüşle iflasların en çok azaldığı ülke oldu. Kolombiya, Hong Kong, Çin ve Rusya da iflas oranlarının düştüğü ülkeler arasında yer aldı.

465 şirket iflas ederek faaliyetine son verdi

ERTELENEN EKONOMİK GELİŞMELER SEBEP OLUYOR

Dun & Bradstreet COO’su Julian Prower, pandemi döneminde devlet desteklerinin iflasları yapay olarak bastırdığını, ancak bu önlemlerin kaldırılmasıyla gerçek ekonomik durumun ortaya çıktığını belirtti. Prower, özellikle zayıf nakit akışına sahip ve dar marjlarla çalışan şirketlerin risk altında olduğunu söyledi.

“Veri odaklı içgörülerden yararlanan, finansal sağlığını sürekli izleyen şirketler, bu zorlu ortamda ayakta kalabilecek” diyen Prower, risk yönetiminin önemine vurgu yaptı.

465 şirket iflas ederek faaliyetine son verdi

İFLASLAR DEVAM EDEBİLİR

Dun & Bradstreet Baş Ekonomisti Dr. Arun Singh, şirket iflaslarının hem döngüsel hem de yapısal baskıların sonucu olduğunu belirterek, pandemi sonrası alınan faiz kararları, yüksek enflasyon ve tüketici harcamalarındaki düşüşün şirket bilançolarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Özellikle perakende, konaklama, inşaat ve imalat gibi sektörlerin darbe aldığını belirten Singh, 2025'te iflaslarda artışın sürebileceği, ancak faiz ve enflasyondaki düşüşle yıl sonuna doğru bir rahatlamanın mümkün olabileceğini öngördü.

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ETİKETLER
#iflas
#şirketler
#Ekonomik Durum
#Finansal Sağlık
#İflas Oranı
#Ekonomi
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