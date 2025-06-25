En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Yaz aylarında okulların kapanmasıyla birlikte ertelenen taşınma planları yeniden gündeme getirildi. Taşınmaların artmasıyla birlikte kiralık daire fiyatlarında fiyat artışı başladı. Peki en ucuz kiralık daireler nerede? İşte bölge böyle en uygun ve en pahalı kiralık daire fiyatları...

Kiralarda artış her geçen gün kendini hissettiriyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte okulların kapanması, memur tayinleri, yeni okul kayıtları ve üniversite öğrencilerinin ev arayışı gibi pek çok etken kiralık konut talebini artırıyor.

İstanbul'un tüm semtlerinde fiyatlarda dalgalanma görülüyor. Özellikle deprem güvenliği açısından tercih edilen bölgelerde minimum ve maksimum kira bedelleri arasındaki fiyat farkı ise bazı bölgelerde adeta uçuruma dönüşmüş durumda. İşte ilçe ilçe kira fiyatları...



Arnavutköy

En düşük 13500 TL

En yüksek 39500 TL

Avcılar

En düşük 11500 TL

En yüksek 59000 TL

Bağcılar

En düşük 20000 TL

En yüksek 60000 TL

Bahçelievler

En düşük 25000 TL

En yüksek 80000 TL

Bakırköy

En düşük 59000 TL

En yüksek 175000 TL

Başakşehir

En düşük 13500 TL

En yüksek 75000 TL



Bayrampaşa

En düşük 23000 TL

En yüksek 45000 TL

Beşiktaş

En düşük 42500 TL

En yüksek 130000 TL

Beylikdüzü

En düşük 15000 TL

En yüksek 55000 TL

Beyoğlu

En düşük 25000 TL

En yüksek 110000 TL

Büyükçekmece

En düşük 18000 TL

En yüksek 52500 TL

Çatalca

En düşük 17500 TL

En yüksek 35000 TL

Esenler

En düşük 24000 TL

En yüksek 50000 TL

Esenyurt

En düşük 10000 TL

En yüksek 45000 TL



Eyüpsultan

En düşük 18500 TL

En yüksek 105000 TL

Fatih

En düşük 30500 TL

En yüksek 40000 TL

Gaziosmanpaşa

En düşük 20000 TL

En yüksek 65000 TL

Güngören

En düşük 35000 TL

En yüksek 54500 TL

Kağıthane

En düşük 20000 TL

En yüksek 130000 TL

Küçükçekmece

En düşük 13000 TL

En yüksek 80000 TL

Sarıyer

En düşük 25000 TL

En yüksek 153000 TL



Silivri

En düşük 14000 TL

En yüksek 35000 TL

Sultangazi

En düşük 21000 TL

En yüksek 55000 TL

Şişli

En düşük 20000 TL

En yüksek 200000 TL

Zeytinburnu

En düşük 33000 TL

En yüksek 177500 TL

Adalar

En düşük 44000 TL

En yüksek 62500 TL

Ataşehir

En düşük 22500 TL

En yüksek 120000 TL

Beykoz

En düşük 27500 TL

En yüksek 115000 TL

Çekmeköy

En düşük 20000 TL

En yüksek 115000 TL



Kadıköy

En düşük 40000 TL

En yüksek 135000 TL

Kartal

En düşük 26000 TL

En yüksek 135000 TL

Maltepe

En düşük 23000 TL

En yüksek 84000 TL

Pendik

En düşük 18000 TL

En yüksek 65000 TL

Sancaktepe

En düşük 14000 TL

En yüksek 60500 TL

Sultanbeyli

En düşük 19500 TL

En yüksek 40000 TL

Şile

En düşük 28000 TL

En yüksek 40000 TL

Tuzla

En düşük 18000 TL

En yüksek 60000 TL

Ümraniye

En düşük 18000 TL

En yüksek 82500 TL

Üsküdar

En düşük 26000 TL

En yüksek 195000 TL