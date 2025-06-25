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 | Bengü Sarıkuş

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Yaz aylarında okulların kapanmasıyla birlikte ertelenen taşınma planları yeniden gündeme getirildi. Taşınmaların artmasıyla birlikte kiralık daire fiyatlarında fiyat artışı başladı. Peki en ucuz kiralık daireler nerede? İşte bölge böyle en uygun ve en pahalı kiralık daire fiyatları...

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En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 12:33

Kiralarda artış her geçen gün kendini hissettiriyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte okulların kapanması, memur tayinleri, yeni okul kayıtları ve üniversite öğrencilerinin ev arayışı gibi pek çok etken kiralık konut talebini artırıyor.

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

İstanbul'un tüm semtlerinde fiyatlarda dalgalanma görülüyor. Özellikle deprem güvenliği açısından tercih edilen bölgelerde minimum ve maksimum kira bedelleri arasındaki fiyat farkı ise bazı bölgelerde adeta uçuruma dönüşmüş durumda. İşte ilçe ilçe kira fiyatları...

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları


Arnavutköy
En düşük 13500 TL
En yüksek 39500 TL

Avcılar
En düşük 11500 TL
En yüksek 59000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Bağcılar
En düşük 20000 TL
En yüksek 60000 TL

Bahçelievler
En düşük 25000 TL
En yüksek 80000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Bakırköy
En düşük 59000 TL
En yüksek 175000 TL

Başakşehir
En düşük 13500 TL
En yüksek 75000 TL


Bayrampaşa
En düşük 23000 TL
En yüksek 45000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Beşiktaş
En düşük 42500 TL
En yüksek 130000 TL

Beylikdüzü
En düşük 15000 TL
En yüksek 55000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Beyoğlu
En düşük 25000 TL
En yüksek 110000 TL

Büyükçekmece
En düşük 18000 TL
En yüksek 52500 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Çatalca
En düşük 17500 TL
En yüksek 35000 TL

Esenler
En düşük 24000 TL
En yüksek 50000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Esenyurt
En düşük 10000 TL
En yüksek 45000 TL


Eyüpsultan
En düşük 18500 TL
En yüksek 105000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Fatih
En düşük 30500 TL
En yüksek 40000 TL

Gaziosmanpaşa
En düşük 20000 TL
En yüksek 65000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Güngören
En düşük 35000 TL
En yüksek 54500 TL

Kağıthane
En düşük 20000 TL
En yüksek 130000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Küçükçekmece
En düşük 13000 TL
En yüksek 80000 TL

Sarıyer
En düşük 25000 TL
En yüksek 153000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları


Silivri
En düşük 14000 TL
En yüksek 35000 TL

Sultangazi
En düşük 21000 TL
En yüksek 55000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Şişli
En düşük 20000 TL
En yüksek 200000 TL

Zeytinburnu
En düşük 33000 TL
En yüksek 177500 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Adalar
En düşük 44000 TL
En yüksek 62500 TL

Ataşehir
En düşük 22500 TL
En yüksek 120000 TL

Beykoz
En düşük 27500 TL
En yüksek 115000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Çekmeköy
En düşük 20000 TL
En yüksek 115000 TL


Kadıköy
En düşük 40000 TL
En yüksek 135000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Kartal
En düşük 26000 TL
En yüksek 135000 TL

Maltepe
En düşük 23000 TL
En yüksek 84000 TL

Pendik
En düşük 18000 TL
En yüksek 65000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Sancaktepe
En düşük 14000 TL
En yüksek 60500 TL

Sultanbeyli
En düşük 19500 TL
En yüksek 40000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Şile
En düşük 28000 TL
En yüksek 40000 TL

Tuzla
En düşük 18000 TL
En yüksek 60000 TL

En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Ümraniye
En düşük 18000 TL
En yüksek 82500 TL

Üsküdar
En düşük 26000 TL
En yüksek 195000 TL

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ETİKETLER
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#Konut Market
#Kira Bedelleri
#Ekonomi
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