6 milyon araç sahibini yakından ilgilendiriyor! Son gün yarın: 28 bin TL'lik ceza kapıda

30 Ocak 2025 14:10 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:10

Akaryakıtta vergi kaybını önlemek için devreye alınan Ulusal Taşıt Tanımlama Sistemi'ne (UTTS) başvurular için son gün 31 Ocak. 1 Şubat itibarıyla kayıt yaptırmayan 2.5 milyon vergi mükellefine ait yaklaşık 8 milyon araç, 28 bin liraya varan ceza riskiyle karşı karşıya kalacak.

UTTS kayıt süresi uzatıldı mı? Sürücüler için kritik bilgiler!

UTTS kayıt süresi uzatıldı mı? Sürücüler için kritik bilgiler!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt sektöründe yaşanan usulsüzlükler ve kayıt dışı işlemler nedeniyle oluşan milyarlarca liralık vergi kaybını önlemek amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ni (UTTS) devreye alıyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan uygulamada yaşanan yoğunluk nedeniyle kayıt süresi 31 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak sürenin dolmasına artık saatler kaldı.

8 MİLYON ARAÇTAN SADECE 2 MİLYONU KAYITLI

UTTS kapsamında, vergi mükellefi olan 2,5 milyon işletmeye ait toplam 8 milyon aracın akaryakıt tüketiminin dijital olarak takip edilmesi hedefleniyor. Ancak son verilere göre, sisteme kayıt yaptıran araç sayısı henüz 2 milyonu geçti. Kayıt işlemlerini tamamlamayan araç sahipleri içinse ağır yaptırımlar öngörülüyor.

TAKTIRMAYAN İÇİN 28 BİN TL’YE KADAR CEZA

31 Ocak 2025 gece yarısına kadar UTTS’ye kayıt yaptırmayan araç sahipleri, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırana kadar akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. Ayrıca, kayıt işlemini geciktiren mükellefler 7.000 TL ila 28.000 TL arasında özel usulsüzlük cezası ödemek zorunda kalacak.

Bunun yanı sıra, Taşıt Tanıma Otomasyonu (TTO) ve gerekli donanım siparişlerini tamamlamayan akaryakıt istasyonlarına da her bir tespit için 280.000 TL özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

SON GÜN: 31 OCAK 2025

UTTS’ye geçiş sürecinde mağduriyet yaşamamak için araç sahiplerinin en geç 31 Ocak 2025 saat 24.00’e kadar kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kayıt sürecini tamamlayanlar, 30 Nisan 2025’e kadar montaj işlemlerini yaptırabilecek.

Sisteme dahil olmak isteyenler, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin resmi adresi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirip Taşıt Tanıma Birimi siparişlerini verebilirler. Şu ana kadar yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu sisteme dahil olmuş durumda.

Son tarih yaklaşırken, gecikme nedeniyle ek maliyetlerle karşılaşmamak adına işlemlerin zamanında tamamlanması büyük önem taşıyor.