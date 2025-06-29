70 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu sona erdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi önemsiyoruz. Bunu da akıllı altyapı sistemleriyle yapabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye, sorumluluk üstlenerek bir rol istiyor. Türkiye her daim yeni ulaşım koridorları inşa etme konusunda hazırdır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini önemsediklerini belirterek, "Bunu da akıllı altyapı sistemleriyle yapabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye, sorumluluk üstlenerek bir rol istiyor. Türkiye her daim yeni ulaşım koridorları inşa etme konusunda hazırdır." dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan'ın katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun üçüncü gününde "Dayanıklı Altyapıya Sahip Akıllı Ulaşım Koridorları" paneli gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ela Babalık'ın gerçekleştirdiği panele, Singapur Ulaştırma Bakanı Danışmanı Yap Ong Heng, Uluslararası Demiryolları Birliği Direktörü François Davenne ve Blue Dot Network Genel Sekreterliği Başkanı Edwin Lau katıldı.

İLETİŞİMDE YENİ BİR ÇAĞ

Uluslararası sektör temsilcileri ve paydaşlarının bulunduğu panelde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, küresel düzeyde yaşanan kırılganlıklarla mücadele edildiğine, söz konusu kırılganlıklardan etkilenmemek için altyapıların dirençli olması gerektiğine dikkati çekti.

Sayan, akıllı ve dirençli ulaşım sistemlerinin artık bir tercihten çok bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Ekonomi için akıllı ve dirençli sistemler artık çok daha önemli. Türkiye olarak, dijitalleşme ve karbonsuzlaşmaya ağırlık veriyor ve akıllı olabilme konseptini baştan belirliyoruz. İletişim alanında yeni bir çağa adım attığımızı düşünüyoruz. Çünkü 5G’den faydalanarak milisaniyelik düzeye ulaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin dijitalleşmeden güç aldığını ve Orta Koridor'da da bunun yer almasını öngördüklerini ifade eden Sayan, "2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi önemsiyoruz. Bunu da akıllı altyapı sistemleriyle yapabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye, sorumluluk üstlenerek bir rol istiyor. Türkiye her daim yeni ulaşım koridorları inşa etme konusunda hazırdır." dedi.

AKILLI ULAŞIM KORİDORU MESAJLARI

Panelde konuşan Singapur Ulaştırma Bakanı Danışmanı Yap Ong Heng de Singapur'un bir ada devleti olduğunu ve sosyal ekonomik kalkınma için hava yolu ile demiryollarına önem verdiklerini anımsatarak, Türkiye'ye böyle bir zirveye ev sahipliği için teşekkür ettiğini belirtti.

Uluslararası Demiryolları Birliği Direktörü François Davenne ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile çalıştıklarını ifade ederek, Orta Koridor'a ilişkin, "Koridorları ulaşım imkanı olmayan ülkeleri düşünerek de inşa etmemiz gerekiyor. Bütün koridorların yan dallarının da aynı teknik standartlara sahip olması gerek. 5G buna örnek olarak verilebilir." dedi.

KARBON AZALTMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Blue Dot Network Genel Sekreterliği Başkanı Edwin Lau ise Avrasya Tüneli'nin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünce (OECD) sürdürülebilir ve kaliteli altyapı projelerini desteklemek amacıyla geliştirilen Mavi Nokta Ağı Sertifikası (Blue Dot Network-BDN) aldığını hatırlattı.

Lau, "Akıllı sistemlerin kullanılması muazzam bir verimlilik sağlıyor ve Avrasya Tüneli ulaşımdaki karbonu azaltarak teknoloji konusunda öne çıkıyor. Sosyal ve iklim risklerine karşı koordinasyon halinde hareket edilmesi bir gereklilik." diye konuştu.

Bu arada, dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 40 bakan ve bakan yardımcılarıyla 70 ülkeden katılımcının bir araya geldiği Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda birçok uluslararası sektör temsilcisi ve paydaşlarının da bulunduğu 24 panel gerçekleştirildi. Forum, "Dayanıklı Altyapıya Sahip Akıllı Ulaşım Koridorları" panelinin ardından bugün sona erdi.